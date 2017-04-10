93 Yazı, Bütün Saadetler Mümkündür, Son Yaprak; İstanbul Film Festivali'nde bugün...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36'ncı İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde bugün (10 Nisan 2017) “Altın Lale Uluslararası Yarışma”da yer alan "93 Yazı" da gösterime giriyor. Festivalde bugün, "Ulusal Altın Lale" için yarışacak "Bütün Saadetler Mümkündür" dâhil toplam 8 film sinemaseverlerle buluşacak.

"93 Yazı"nın gösterimi, yönetmeni Carla Simon'un da katılımıyla saat 19.00'da Atlas Sineması'nda yapılacak.

Bugün yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri şöyle:

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Ah 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Mustafa Ünlü’nün katılımıyla;

“Genç Ustalar” bölümünde yer alan Aşktan Sonra 11.00’de Cinemaximum Kanyon’da, yönetmen Stergios Paschos’un katılımıyla;

“Ulusal Altın Lale Yarışması” filmlerinden Sarı Sıcak 13.30’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Fikret Reyhan’ın katılımıyla;

“Ulusal Altın Lale Yarışması”nda yer alan Bütün Saadetler Mümkündür 16.00’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Selman Kılıçaslan’ın katılımıyla;

“Altın Lale Uluslararası Yarışma” filmlerinden ’93 Yazı 19.00’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Carla Simon’ın katılımıyla;

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Son Yaprak 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Handan Erdil’in katılımıyla;

“Sinemada İnsan Hakları Yarışması”nda yer alan Amerika Meydanı 19.00’da İtalyan Kültür Merkezi’nde, yönetmen Yannis Sakaridis’in katılımıyla;

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Yeşil Kırmızı 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Ersin Kana’nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Köprüde Buluşmalar dördüncü gününde

Köprüde Buluşmalar, bugün 10.00-11.30 arasında gerçekleşecek olan “Fonlar ve Marketlerle Tanışın” etkinliği ile başlayacak. Emine Yıldırım'ın moderatör olarak katılacağı bu sohbette, Cinefoundation, Macedonian Film Agency, Eurimages, CineMart, Cinelink, Georgian National Film Center, Connecting Cottbus ve Medienboard Berlin Brandenburg'den katılacak film fonu ve ortak yapım market temsilcileriyle ortak yapım ve finansman aşamaları konuşulacak.

Bu etkinliği takiben 11.30-13.00 arasında “Eğitim Programlarıyla ve Festivallerle Tanışın” adlı oturum gerçekleşecek. Karlovy Vary, Black Nights Film Festivali, Ace Producers Network, EAVE, ARTIVIVA, Midpoint, Berlinale, Sofya Uluslararası Film Festivali gibi pek çok uluslararası festival ve eğitim programı yöneticisinin katılacağı bu etkinliğin moderatörü Esra Saydam olacak.

Küçük bir aranın ardından 14.30'da devam edecek “Televizyon Ortak Yapımları” etkinliğine konuşmacı olarak ARTE'den Remi Burah ve A.S.A.P.‘den Cedomir Kolar katılacak. Albüm filminin Köprüde Buluşmalar'da başlayan ortak yapım deneyiminin paylaşılacağı konuşma, 15.30'a kadar sürecek.

Günün son etkinliği ise “İzleyici ile ilk buluşma: Fragman” adlı sohbet olacak. 15.45-16.45 arasında gerçekleşecek bu etkinliğe kurgucu Benjamin Mirguet, Paz Film Ajans kurucusu İmre Tezel ve MedyaGaGa Dijital Pazarlama Uzmanı Nihan Katipoğlu konuşmacı olarak katılacak.

10 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek tüm Köprüde Buluşmalar etkinlikleri Aynalıgeçit'te yapılacak.