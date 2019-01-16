93 seçmenli köyde 6 muhtar adayı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, 93 seçmenli kırsal Olukman Mahallesi\'nde birbirleriyle akraba 6 kişi, 31 Mart\'taki yerel seçimlerde muhtarlık için yarışacak.

Toplam 32 hane ve 93 seçmenin bulunduğu Olukman Mahallesi\'nde, 2 dönemdir muhtarlık görevini sürdüren Hasan Doğru\'nun karşısına yerel seçimde akrabaları Emin Mutlu, Yıldıray Mutlu, Seyfettin Tetik, Ramiz Duman ve Mustafa Koltuklu rakip çıkacak. Mevcut muhtar ve muhtar adayı Hasan Doğru, \"1900\'lü yıllarda kurulan mahallemizde nüfusumuz gitgide azaldı. 32 hane ve 93 seçmenimiz var. 6 muhtar adayımız var. 5\'i de canciğer akrabam olur. Kardeşçe yarışırız, halk kimi isterse seçer. Demokratik bir seçim olacak. Kazanan tebrik edilir. Seçmenler de şaşırıyorlar. 2009 yılından bu yana görev yapıyorum. Köyümüzün sorunları da var tabii. Gölet projemiz yarım kaldı, o sorunun çözülmesini istiyoruz\" dedi.

MUHTAR DAYISINA KIZDI, ADAY OLDU

Diğer muhtar adayı Emin Mutlu ise \"Dayıma bir süre önce kızdığım ve tartıştığım için bu seçimlerde muhtar adayı oldum. Demokratik bir seçim olmasını istiyoruz. 32 hanelik bir köyde 6 muhtar adayının olması çok saçma. 93 seçmen var. Muhtarlığı dayım güzel yapıyor. Dayımın işi gücü yok, bu görevi yapabilir, devam ettirebilir\" diye konuştu. Konuşmanın ardından Emin Mutlu, dayısı olan muhtar Hasan Doğru\'nun el uzatarak barışma teklifine olumlu yanıt verdi. Mutlu, dayısı Doğru ile barışıp, helalleşti.



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