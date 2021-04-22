93. Oscar Ödül Töreni ilk kez TRT'de yayınlanacak

Sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar'ın Türkiye yayıncısı belli oldu. Bu yıl doksan üçüncüsü düzenlenecek töreni TRT tarihinde ilk kez yayınlayacak.

TRT 2'nin resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşıma göre bu yıl düzenlenecek olan Oscar, TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak. TRT 2’de 26 Nisan gecesi 01.30’da “Oscar’a Doğru” özel yayını ile başlayacak olan gece, 03.00’te 93. Oscar Töreni’yle devam edecek.

Oscar başlamadan önce saat 01.30'da Oscar'a Doğru programı ile Mehmet Açar, Alin Taşçıyan ve Zeynep Atakın'ın yorumuyla kırmızı halıdan, Oscar Ödül Töreni'nin bitimine kadar canlı yayın devam edecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok yorumcuya göre bu yılki tören tarihin en az heyecanlandıran Oscar Töreni olacak.