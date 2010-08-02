-921 ÖĞRENCİNİN OKUL VE SINAV PUANI TAM ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - İlköğretim 6. ve 7. sınıflara yönelik Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları açıklandı. İlköğretim 6. sınıflarda 780, 7. sınıflarda 928 olmak üzere toplam 1708 öğrenci sınavdaki tüm soruları doğru yanıtladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran 2010'da gerçekleştirilen 7. sınıf SBS ile 12 Haziran 2010'da gerçekleştirilen 6. sınıf SBS sonuçlarını saat 17.00'den itibaren www.meb.gov.tr adresli web sitesinden açıkladı. Adaylar, TC kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek. MEB'in internet sitesinde sınav sonuçlarına ilişkin veriler de yayımlandı. Buna göre, sınavda 6. sınıflardan 780, 7. sınıflardan da 928 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı. SBS'de 6. sınıf öğrencilerine toplam 80, 7. sınıf öğrencilerine 90 soru yöneltilmişti. -HEM OKULDA HEM SINAVDA BİRİNCİ- Sınav sonuçlarına göre, 6. sınıflarda 415, 7. sınıflarda da 506 öğrencinin puanı 500 tam puan olarak belirlendi. Böylece, 6. sınıflarda 415, 7. sınıflarda 506 olmak üzere toplam 921 öğrenci hem okulda hem de sınavda tam puan aldı. İlköğretim 6. sınıflarda özel okullar, 7. sınıflarda ise devlet okulları daha fazla birinci çıkardı. SBS'ye 6. sınıflardan başvuran 10 milyon 908 bin 71 öğrenciden 10 milyon 777 bin 49'u sınava katıldı. Katılanlardan 3'ünün sınavı, kurallara uymadıkları gerekçesiyle iptal edildi. İlköğretim 6. sınıflarda tüm soruları doğru yanıtlayan 780 öğrencinin 354'ü devlet okullarında, 426'sı özel okullarda öğrenim görüyor. 6. sınıflarda tüm soruları yanıtlayan öğrencilerin 377'sinin kız. 6. sınıflarda sınıf puanı 500 olan öğrenci sayısı da toplam 415. Bu öğrencilerden 154'ü devlet, 261'i özel okullarda okuyor. -7. SINIFLAR- İlköğretim 7. sınıflarda da 414'ü kız toplam 928 öğrenci sınavdaki tüm sorulara doğru yanıt verdi. Bu öğrencilerden 475'i devlet, 453'ü özel okullarda öğrenim görüyor. 7. sınıflarda sınıf puanı 500 olan öğrenci sayısı 506. Sınıf puanı 500 olan öğrencilerin 282'si özel okullarda, 224'ü devlet okullarında okuyor. 7. sınıflarda sınava başvuran toplam 10 milyon 695 bin 2 öğrenciden 10 milyon 587 bin 43'ü sınava girdi, 5 öğrencinin sınavı iptal edildi.