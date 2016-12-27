92 yolcusu ile Karadeniz'e düşen Rus uçağının karakutusu bulundu

Rus TASS haber ajansı, Pazar günü Karadeniz'e düşen Tupolev-154 tipi askeri uçağın ilk karakutusunun bulunduğunu duyurdu.

TASS haber ajansı, karakutunun inceleme için kısa süre içinde başkent Moskova'ya gönderileceğini bildirdi.

Uçağın kabini altında bulunan ve uçuş bilgilerini içeren karakutunun, 92 kişinin öldüğü kazanın nedeninin tespit edilmesine yardımcı olması umuluyor.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov daha önce yaptığı açıklamada, radyo vericilerinin bulunmamasının, karakutuların bulunmasını güçleştirdiğini söylemişti.

Şu ana kadar yapılan incelemeler sonrası kazanın muhtemel sebepleri olarak pilotaj hatası veya teknik sorun olasılıkların üzerinde duruluyor.

Kazada hayatını kaybedenlerin 64'ü, dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun üyeleriydi.

Kızıl Ordu Korosu, Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarındaki Hmeymim Üssü'nde görev yapan Rus askerlerine konser verecekti.

Başkent Moskova'dan kalkan uçak yakıt ikmali için Soçi şehrindeki Adler Havaalanı'na iniş yapmış, Soçi kentinden kalktıktan 20 dakika sonra radardan kaybolmuş, Karadeniz'de uçağın enkazının parçaları bulunmuştu.