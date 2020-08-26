92 yaşındaki adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreye kadar uzadı

Vietnam'ın güneyindeki Mekong Delta bölgesinde yaşayan 92 yaşındaki Nguyen Van Chien'ın 80 yıldır yıkamadığı 5 metre uzunluğunda saçları var.

The Guardian'da yer alan habere göre, 80 yıldır saçlarını ne taradığını ne de yıkadığını söyleyen Chien, "Saçımı kesersem öleceğime inanıyorum. Hiçbir şeyi değiştirmeye hatta taramaya cesaret etmiyorum". dedi. Chien, saçını korumak için bazen eşarpla örttüğünü böylece saçlarının kuru kaldığını söyledi.

Chien, inancı gereği vücudunda bir şeyi değiştiremeyeceği, hayatı boyunca kendinde değişikliğe gitmemesi gerekiyor. Chien'ın 'dua' adındaki inancı Vietnam'da 'yanlış inanç' olarak yasaklanmış durumda.