92 yaşında şiir yazıyor

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da emekli öğretmen Mesut Uluocak (92), yaşı nedeniyle zayıflayan duyma ve görme yetisine rağmen şiir yazmaya devam ediyor.

Sivas\'ta doğan, ilkokul ve ortaokulu tamamladıktan sonra kazandığı Ziraat Yüksek Okulu\'ndaki eğitiminin ardından Adana\'da uzun yıllar ziraat öğretmenliği yapan 4 çocuk babası emekli Mesut Uluocak, 2005 yılında \'Yaşam Defteri\' adında şiir kitabı yayımladı. Yaşının ilerlemesiyle birlikte Uluocak\'ın duyma ve görme yetisi zayıflamaya başladı. Ancak Mesut Uluocak, şiir yazmayı bırakmadı.

\'GÖZÜM AZ GÖRSE DE YAZABİLİYORUM\'

Adana\'ya geldikten sonra şiir yazmaya başladığını anlatan Uluocak, \"Gözüm az görse de hâlâ yazabiliyorum. Kısmet olursa şiirlerimi çoğaltıp, dağıtmak istiyorum. Şiirlerim gazetelerde yayınlandı. O gazeteleri biriktirdim, hepsi duruyor. Yazdıklarım şiir esaslarını karşılıyor mu, bilmiyorum. Eski şiirler gibi değil. Okuyan kişiler karar verebilir. Şiirlerimi okurken heyecanlanıyorum\" dedi.



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