-916 ÖĞRENCİYİ TARLALARDAN TOPLADILAR ERGANİ (A.A) - 07.10.2010 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında 916 öğrenci tarlalardan toplanarak, okula devamları sağlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tarlalarda çalışan çocukların okula devam etmesi için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Behçet Tekdemir ve Şube Müdürü Hacı Ahmet Subaşı, pamuk, domates tarlaları gezerek okula devam etmeyen çocukları tespit etti. Velilerle tek tek görüşerek, çocukların okula devamını sağlamaya çalışan Tekdemir, çocukların, eğitim öğretim yılının başlamasına rağmen halen pamuk, domates tarlalarında çalıştığını, okula devamını sağlamak istediklerini söyledi. Öğrencilerin, diğer öğrencilere göre derslerden çok geride kaldıklarını, bunun da eğitim yaşamlarını olumsuz etkilediğini anlatan Tekdemir, ilçede okula gitmeyen bir öğrenci dahi bırakmak istemediklerini, bu konuda velilerden destek beklediklerini bildirdi. Ailelerin, çocuklarını aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak için tarlalarda çalıştırdığını ifade eden Tekdemir, şöyle dedi: ''Çocukların durumunu yerinde görmek ve tespit etmek için tarlaları geziyoruz. İlçe ve köylerdeki pamuk ve benzeri tarlaları gezerek, okula gitmek isteyen, ancak gidemeyen çocukları tespit ettik. Çocukların okula gitmeleri için velilerle görüştük. Gezimiz çok verimli geçti. İlçede, ana sınıflarında bin 407, ilköğretimde 24 bin 386 öğrenci var. Toplam 32 bin 83 öğrencimiz bulunuyor. Devamsız olan bin 315 öğrenciden 916'sının okula devamını sağladık. Bütün çocukları okula kazandırıncaya kadar çalışmamız sürecek.''