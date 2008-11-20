91 yaşındaki kadına tecavüz davası

İzmir'in Eskiizmir semtinde, arkadaşının 91 yaşındaki ninesine tecavüz ettiği öne sürülen 23 yaşındaki zanlının yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye mağdur yaşlı kadının eylül ayında öldüğü bildirildi.



İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu yargılanan İ.K. ile avukatlar katıldı.



Tecavüze uğradığı belirtilen M.O'nun avukatı Hakan Ağcakanat, müvekkilinin eylül ayında eceliyle öldüğünü mahkemeye bildirdi. İ.K'nin avukatıysa olayla ilgili tanık dinletmek istediklerini belirtti.



Duruşma, eksiklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Sanığın tutuksuz şekilde yargılama talebi ise mahkemece reddedildi.



İzmir'in Eskiizmir semtinde Mart ayında İ.K'nin, arkadaşının ninesi 1917 doğumlu M.O'ya tecavüz ettiği ileri sürülmüştü. Yaşla kadının bağırarak yardım istemesi üzerine olay ortaya çıkmış İ.K. gözaltına alınmıştı.



