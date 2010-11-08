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Yaşam

91 YAŞINDAKİ KADINA HASTANE PERSONELİ SAHİP ÇIKTI ÇORUM (A.A)

08 Kasım 2010 17:24

-91 YAŞINDAKİ KADINA HASTANE PERSONELİ SAHİP ÇIKTI ÇORUM (A.A) - 08.11.2010 - Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan ve hastanenin acil servisine bırakılan 91 yaşındaki kadına hastane personeli sahip çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Yeter Soluğan (91), 4 gün önce bir komşusu tarafından halsizlik şikayetiyle Osmancık Devlet Hastanesinin acil sevisine getirildi. Tedavisi yapılan ancak aradan geçen zamana rağmen kimsenin arayıp sormadığı yaşlı kadına hastane yönetimi ve personeli sahip çıktı.  Dahiliye uzmanı Dr. Derya Bölükbaşı, zorlukla konuşan ve sürekli üşüdüğünü söyleyen kadının bakımının hastane personeli tarafından yapıldığını söyledi.  Yaşlı kadının sırtında yara izleri olduğunu, bunun dışında bir rahatsızlığının bulunmadığını anlatan Bölükbaşı, Soluğan'ın yeterli beslenmediği için güçsüzleştiğini belirterek, yaşlı kadının ''40 gündür açım, hiçbir şey yemedim, içmedim'' dediğini kaydetti.  Dr. Bölükbaşı, Soluğan için hastanenin yoğun bakım servisinde bir oda hazırladıklarını, yakınlarından haber alınana kadar yaşlı kadını hastanede misafir edeceklerini bildirdi.  Yaşlı kadının ihtiyaçlarının Osmancık Belediyesince karşılanacağı bildirildi.

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