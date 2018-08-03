91 kişinin öldüğü Mati'deki yangınlar istifa getirdi

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas'ın, 91 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası nedeniyle istifa ettiği bildirildi

25 kişinin de kayıp olduğu bildirilen yangında, 2 bine yakın ev hasar görmüş, yüzlerce araç kül olmuştu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina'nın Mati bölgesinde çıkan yangının siyasi sorumluluğu üstlendiğini açıklamıştı. Çipras, "Kabinenin karşısında, Yunan hakının karşısında bu trajedinin tüm siyasi sorumluluğunu üstleniyorum. Ne kadar zor olsa da sizlere de sorumluluğu alma çağrısı yapıyorum. Asla sorumluluklarımızdan kaçmaya çalışmayacağız" demişti.