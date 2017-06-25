91. Gazi Koşusu kazananı belli oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 91 yıldır kesintisiz düzenlenen Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda bugün (25.06.2017) koşuldu. 91. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Piano Sonata isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nda üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı, 1.5 milyon liralık birincilik ikramiyesinin sahibi oldu.
NTV'nin haberine göre, 2015'te Renk, 2016'da ise Graystorm ile zafere ulaşan Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nda üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı ve Ekrem Kurt'tan sonra bunu başaran ikinci jokey olarak tarihe geçti. Geçen yılki Gazi Koşusu'nu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Graystorm" adlı safkan kazanmıştı. Son metrelerinde büyük heyecanın yaşandığı yarışın bitiriş derecesi 2.30.50 olmuştu.
91. Gazi Koşusu'na katılan taylar:
1 – DEPOSITORY (d.e Anatoly - She Wadi Wadi / Green Desert)
Jokey: Gökhan Gökçe Sahip: Kemal Kurt
2 – ESKAYRA (d.e Powerscourt - Sarılar Güzeli / Mujtahid)
Jokey: Gökhan Kocakaya Sahip: Piraye Cemiloğlu
3 – FINESSE (a.e Luxor - Flying Saucer / Eagle Eyed)
Jokey: Özcan Yıldırım Sahip: K.Levent Kitapçı
4 – GRIFFON (d.e Torok - Ela Korı Mu / Ela Mana Mou) Jokey: Barış KUrdu Sahip: A. Ceyda Feyzullah
5 – JUST EAGLE (a.e Kızılmurat - Maria Rose / Commoner)
Jokey: Nurettin Şen Sahip: Murat Yoğurtçuoğlu
6 – LAST POINT (d.e Derviş Ağa - Resume / Lahib)
Jokey: Müslüm Çelik Sahip: Orhan Tanatar
7 – NAÇAL (d.e Scarface - Kurtis / Spectrum)
Jokey: Kadir Tokaçoğlu Sahip: Kemal Kurt
8 – OĞLUM BERATIM (d.e Dai Jin - Sly / Monsun)
Jokey: Mehmet Kaya Sahip: Bülent Doğan
9 – ORANGE BLOSSOM (a.e Sports Hero - Bimini Breeze / Danzig)
Jokey: Furkan Yüksel Sahip: Fedai Kahraman
10 – PERSHING (d.e Scarface - Orse Gül / Sri Pekan)
Jokey: Halis Karataş Sahip: Kamil Kahyaoğlu
11 – PIANO SONATA (d.e Torok - Emma / Shining Steel)
Jokey: Ahmet Çelik Sahip: Oğuz Yalçın
12 – RUNNER BULL (d.e Victory Gallop - Sun Cat / Mountain Cat)
Jokey: Akın Sözen Sahip: Nurbiye Gülerce
13 – SCAMP (d.e Yonaguska - Rastaban / Eagle Eyed)
Jokey: Deniz Yıldız Sahip: Ö. Şahin Eğilli
14 – SİNYOR ŞAMİL (d.e. Scarface - Figaro / Senor Speedy)
Jokey: Ayhan Kurşun Sahip: Kemal Kurt
15 – STORM SEA SWELL (d.e Henrythenavigator - Zhou / Lord Florey)
Jokey: Murat Gündüzeli Sahip: Nimet Arif Kurtel
16 – ULAN BATOR (d.e Luxor - Gençceren / Kaneko)
Jokey: Sadettin Boyraz Sahip: Hatice Yıldız
17 – ZAFER ATEŞİ (d.e Win River Win - Gold Hyperion / Pharly)
Jokey: Uğur Polat Sahip: Bedri Akbulut
18 – ZÜMRÜTHAN (d.e Mali - Mae West / West By West)
Jokey: Mustafa Çiçek Sahip: Cafer Güven
19 – TARSUS BEYAZI (d.d Banknote - Hamitin Kızı / Turaç)
Jokey: Selim Kaya Sahip: İmat Bozdoğanlı
Gazi Koşusu hakkında
- Ulu Önder Atatürk’ün adına, 1927 yılından itibaren her yıl kesintisiz olarak düzenleniyor.
- Türkiye’de doğmuş 3 yaşlı safkan İngiliz tayları koşabiliyor.
- Her yıl haziran ayının son pazar günü koşuluyor.
- İlk Gazi Koşusu'nun galibi, Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman isimli kısraktı. Yarışın ikramiyesi 2.000 TL'ydi.
- İstanbul'daki ilk Gazi Koşusu 1968 yılında koşuldu ve kazanan Burhan Karamehmet'in Asuvan isimli safkanı oldu.
- Dağıtılacak toplam ikramiye 2.550.000 TL + 637.500 TL (yetiştiricilik primleri) olmak üzere 3.187.500 TL.
- Kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesi olan 1.500.000 TL ile birlikte, eğer safkanın yetiştiricisi yani annesinin de sahibi ise 375.000 TL daha kazanacak.
- Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanı yaptı.