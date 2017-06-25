91. Gazi Koşusu kazananı belli oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 91 yıldır kesintisiz düzenlenen Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda bugün (25.06.2017) koşuldu. 91. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Piano Sonata isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nda üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı, 1.5 milyon liralık birincilik ikramiyesinin sahibi oldu.

NTV'nin haberine göre, 2015'te Renk, 2016'da ise Graystorm ile zafere ulaşan Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nda üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı ve Ekrem Kurt'tan sonra bunu başaran ikinci jokey olarak tarihe geçti. Geçen yılki Gazi Koşusu'nu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Graystorm" adlı safkan kazanmıştı. Son metrelerinde büyük heyecanın yaşandığı yarışın bitiriş derecesi 2.30.50 olmuştu.

91. Gazi Koşusu'na katılan taylar:

1 – DEPOSITORY (d.e Anatoly - She Wadi Wadi / Green Desert)

Jokey: Gökhan Gökçe Sahip: Kemal Kurt

2 – ESKAYRA (d.e Powerscourt - Sarılar Güzeli / Mujtahid)

Jokey: Gökhan Kocakaya Sahip: Piraye Cemiloğlu

3 – FINESSE (a.e Luxor - Flying Saucer / Eagle Eyed)

Jokey: Özcan Yıldırım Sahip: K.Levent Kitapçı

4 – GRIFFON (d.e Torok - Ela Korı Mu / Ela Mana Mou) Jokey: Barış KUrdu Sahip: A. Ceyda Feyzullah

5 – JUST EAGLE (a.e Kızılmurat - Maria Rose / Commoner)

Jokey: Nurettin Şen Sahip: Murat Yoğurtçuoğlu

6 – LAST POINT (d.e Derviş Ağa - Resume / Lahib)

Jokey: Müslüm Çelik Sahip: Orhan Tanatar

7 – NAÇAL (d.e Scarface - Kurtis / Spectrum)

Jokey: Kadir Tokaçoğlu Sahip: Kemal Kurt

8 – OĞLUM BERATIM (d.e Dai Jin - Sly / Monsun)

Jokey: Mehmet Kaya Sahip: Bülent Doğan

9 – ORANGE BLOSSOM (a.e Sports Hero - Bimini Breeze / Danzig)

Jokey: Furkan Yüksel Sahip: Fedai Kahraman

10 – PERSHING (d.e Scarface - Orse Gül / Sri Pekan)

Jokey: Halis Karataş Sahip: Kamil Kahyaoğlu

11 – PIANO SONATA (d.e Torok - Emma / Shining Steel)

Jokey: Ahmet Çelik Sahip: Oğuz Yalçın

12 – RUNNER BULL (d.e Victory Gallop - Sun Cat / Mountain Cat)

Jokey: Akın Sözen Sahip: Nurbiye Gülerce

13 – SCAMP (d.e Yonaguska - Rastaban / Eagle Eyed)

Jokey: Deniz Yıldız Sahip: Ö. Şahin Eğilli

14 – SİNYOR ŞAMİL (d.e. Scarface - Figaro / Senor Speedy)

Jokey: Ayhan Kurşun Sahip: Kemal Kurt

15 – STORM SEA SWELL (d.e Henrythenavigator - Zhou / Lord Florey)

Jokey: Murat Gündüzeli Sahip: Nimet Arif Kurtel

16 – ULAN BATOR (d.e Luxor - Gençceren / Kaneko)

Jokey: Sadettin Boyraz Sahip: Hatice Yıldız

17 – ZAFER ATEŞİ (d.e Win River Win - Gold Hyperion / Pharly)

Jokey: Uğur Polat Sahip: Bedri Akbulut

18 – ZÜMRÜTHAN (d.e Mali - Mae West / West By West)

Jokey: Mustafa Çiçek Sahip: Cafer Güven

19 – TARSUS BEYAZI (d.d Banknote - Hamitin Kızı / Turaç)

Jokey: Selim Kaya Sahip: İmat Bozdoğanlı

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