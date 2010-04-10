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Yaşam

90'lık sünnetçi 3 kardeşin hayatıyla oynadı

Adana'da 90 yaşındaki bir kişinin sünnet ettiği 3 kardeş hastanelik oldu.

10 Nisan 2010 03:00

T24 - Adana'da 90 yaşındaki bir kişinin sünnet ettiği 3 kardeş hastanelik oldu. Baba Sıddık Ç., evde olmadığı sırada eşinin komşu tavsiyesi üzerine çocukları yaşlı adama sünnet ettirdiğini belirterek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Van'dan Adana'ya 7 ay önce göç eden 32 yaşındaki Sıddık ile 25 yaşındaki Hediye (25) Ç., çocukları 5 yaşındaki Ahmet, 3 yaşındaki Cebrail ile 2 yaşındaki Mevlüt'ü sünnet ettirmek istedi. Anne Hediye Ç., babalarının olmadığı bir sırada komşu tavsiyesi üzerine 90 yaşındaki Zülfikar B.'ye çocukları 100 lira karşılığında sünnet ettirdi. Ancak sünnet olan çocukların kanamaları durmadı, bunun üzerine anne Hediye Ç. 112 Acil Servisi'nden yardım istedi. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları düzeldi, ancak doktorlar cinsel sorunlarının kalıcı hale gelmemesi için başka ameliyatlara da ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan Zülfikar B. sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Zülfikar B.'nin 60 yıldır seyyar sünnetçilik yaptığı öğrenildi. Baba Sıddık Ç., evde olmadığı sırada eşinin çocukları sünnet ettirdiğini anlatarak, sünnetçiden şikayetçi olduğunu söyledi.


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