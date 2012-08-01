90'ına kadar sahneden inmeyen Tony Martin hayatını kaybetti

98 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Tony Martin hayatını kaybetti.

Menajeri Stan Schneider, kendisinin doğal nedenlerden dolayı "huzurlu" bir şekilde Cuma günü Los Angeles şehrindeki evinde öldüğünü bildirdi.

1950'li yılların ünlü romantik filmlerinde oynadığı roller ve dansçı Cyd Charisse ile yaptığı 60 yıllık evliliğiyle tanınan Martin, Bing Crosby ve Frank Sinatra'nın arkadaşıydı.

Sanatçı, 1930'lu yıllardan 50'lilere kadar Judy Garland gibi yıldızlarla müzikal filmlerde de rol aldı.

Martin'in rol aldığı 25 filmin çoğu Hollywood müzikallerinin altın çağında yapılmıştı.

Yakışıklı görünüşü sayesinde genelde romantik filmlerin başrol oyuncusu olurdu.

İlk şarkıcılık kariyesi ise Fox Stüdyoları'nın en büyük yıldızlarından biri ve daha sonra Martin'in ilk eşi olan Alice Faye ile oynadığı 1936 yapımı Sing Baby Sing müzikal filmi ile başladı.

1940'ta MGM Şirketi'yle imzaladığı anlaşmadan sonra Lara Turner, Esther Williams ve Max Kardeşler gibi ünlü isimlerle bir arada rol aldı.

Martin, Faye'le ayrılığından iki sene sonra o zamanların yükselen dans yıldızı Charisse'le tanıştı.

1948 yılında evlenen çift, Charisse'in 2008'deki ölümüne kadar beraberdi.

Amerika'nın San Fransisco ve Oakland şehirlerinde büyüyen ve yoksul bir ailenin çocuğu olan Martin, müziğin kendisi için bir kaçış yolu olduğunu söylerdi.

Sanatçı, "Ben hep şarkı söylerdim. Gerçek ya da hayali, hep bir enstrüman çalardım" demişti.

"İlk önce müzik elbette kendi eğlencem içindi. İlk etapta onun yoksulluktan kaçıl biletim olduğunu farketmemiştim."

Popüler şarkılarının arasında Stranger in Paradise ve Walk Hand in Hand'in bulunduğu Martin, Avrupa'da sık sık turlar düzenlerdi.

Arkadaşı, Martin'in 90'lı yaşlarında bile sahneye çıkmaya devam ettiğini söylüyor.

Müzisyen Gabriel Guerrero ise, Martin'i "çağdaşlarından daha uzun yaşayan ideal şarkıcı" olarak tanımlıyor. (BBCTürkçe)