90'ların Türkçe pop müzik yıldızı otelde çalışıyor

90’lı yıllarda oldukça popüler olan şarkıcı Ozan Orhon’un Kıbrıs’taki Kaya Artemis Hotel’de Misafir İlişkileri Koordinatörü olarak işe başladı. Orhon, “Şarkıcı olmadan önce turizm okumuştum. İstanbul’da yaşamaktan çok yorulmuştum eşim Kıbrıs’ı çok seviyor, o istediği için buraya geldim. Konser organize edip yine sahneye çıkıyorum. İki mesleği de bir arada götürmeye çalışıyorum. Kendi mesleğime yakın bir sektörde çalışıyorum” dedi.

Ozan Orhon 90'lı yıllar Türkçe pop müziğin sevilen sanatçılarından biriydi.