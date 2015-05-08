90'ların efsanesi geri dönüyor

Finlandiya merkezli Nokia'nın ilk olarak 1997 yılında piyasaya sürdüğü Nokia 6110 model cep telefonlarında yer alan ve kısa sürede dünya çapında hatrı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan "yılan oyunu" yeni versiyonuyla geri dönüyor.

Yeni versiyonuyla geri dönüyor

"Snake Rewind" isimli oyun, önümüzdeki hafta iOS, Android ve Windows platformlarında kullanıma sunulacak. Oyunun ilk versiyonunun da yaratıcısı olan Taneli Armanto, 'Rumilus Design' isimli şirket adına oyunu modernize etti. Oyunu 1997 versiyonunu baz alarak oluşturduğunun altını çizen Armanto, akıllı telefonlar için geliştirdiği versiyonda eski özelliklere ilaveten bonus seçenekleri ve ekstra bölümler gibi yeniliklerin yer alacağını duyurdu.

En çok oynanan oyun olmuştu

2011'e kadar 16 yıl boyunca Nokia'da görev alan Armanto'nun ürettiği oyun, 400 milyondan fazla Nokia cihazında yer alarak tarihin en çok oynanan oyunu olmuştu. 14 Mayıs'ta kullanıma girecek olan oyunun ücretsiz olacağını duyuran şirket, sadece oyunun ekstra özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcılardan ücret talep edileceğini belirtti.