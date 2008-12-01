T24 LogoT24 Logo
Yaşam

900'lü hatların seks bombaları

Amerika’da telefonda arkadaşlık hatlarının çalışanları New Yorklu fotoğrafçı tarafından görüntülendi.

01 Aralık 2008 02:00

Amerika’da telefonda arkadaşlık hatlarının 'seks bombası' çalışanları New Yorklu fotoğrafçı Phillip Tolledano tarafından görüntülendi.

900'lü hatların seks bombaları! - FOTOGALERİ

'Telefonda seks' isimli sergi açacak Toledano'nun fotoğrafları fantezilerin tekrar gözden geçirilmesine neden olacak nitelikte. Poz verenlerin çoğu 900'lü hatlarda çalışacağını daha önce düşünmemiş.

Çalışanlardan bir tanesi “Ben kadınlarla konuşan bir erkeğim. Kadınlar onlarla konuşmamı istiyor. Hem İngilizce hem İspanyolca biliyorum. Soldan, sağdan bir sürü teklif alıyorum ama benimle tanışmak isteyenleri uzak tutuyorum, onlarla sadece telefonda görüşüyorum” diyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24