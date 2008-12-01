900'lü hatların seks bombaları

'Telefonda seks' isimli sergi açacak Toledano'nun fotoğrafları fantezilerin tekrar gözden geçirilmesine neden olacak nitelikte. Poz verenlerin çoğu 900'lü hatlarda çalışacağını daha önce düşünmemiş.Çalışanlardan bir tanesi “Ben kadınlarla konuşan bir erkeğim. Kadınlar onlarla konuşmamı istiyor. Hem İngilizce hem İspanyolca biliyorum. Soldan, sağdan bir sürü teklif alıyorum ama benimle tanışmak isteyenleri uzak tutuyorum, onlarla sadece telefonda görüşüyorum” diyor.