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Dünya

900 yılık Viking yazısından romantizm çıktı: Öp beni

Norveçli bilim insanlarını heyecanlandıran şifreli mesajda, 'öp beni' yazdığı ortaya çıktı

21 Şubat 2014 14:37

Norveç’te 11-12′nci yüzyıldan kalma, bir odunun üzerine Viking alfabesi Jötunvillur’la yazılmış mesajın sırrı çözüldü. 900 yıllık mesajda, “Öp beni” yazdığı açıklandı.

Diken.com.tr'de yer alan habere göre,  bırakılan mesajı tercüme eden ekipten Oslo Üniversitesi’nden ‘runolojist’ Jonas Nodby, “Tam anlamıyla bir yapboz gibiydi. Sonunda yazıyı bizim için anlamlı bir hale getirdik ve ortaya romantik bir mesaj çıktı” dedi.

Döneme ait çok önemli bir bilgiye ulaşacakları hevesiyle işe başladıklarını belirten Nordby, “Aslında bizim için biraz hayal kırıklığı oldu tabii. Fakat o dönemde, buna benzer romantik mesajları odunların üzerine yazıp başkasına vermek alışılagelmiş bir yöntemdi” yorumunda bulundu.

 

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