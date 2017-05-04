900 şubeli çiğ köfte şirketinin ortağı da TUSKON iddianamesinde

Darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğinin yaptığı cemaate yakınlığıyla ile bilinen TUSKON’a yönelik yürütülen soruşturmada, iddianame tamamlandı. 85 sanıklı iddianamenin sanıkları arasında gıda sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirketin de sahibi bulunuyor. Anılan isimler arasında 900’e yakın şubesi bulunan ünlü çiğ köfte markasının ortaklarından Çetin Tekdemir de yer alıyor.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim’in imzasını taşıyan iddianame 120 sayfadan oluşuyor. Şüpheli listesinin bir numarasında Gülen yer alıyor. İddianame yer alan isimler arasında, şirketleri TMSF denetimine alınan Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü gibi isimlerin yanı sıra, gıda sektöründe bilinen çok sayıda markanın ortağı da bulunuyor.

Türkiye genelinde 900’e yakın şubesi bulunan ünlü çiğköfte markasının ortaklarından Çetin Tekdemir (45) de soruşturma kapsamında 8 Eylül’den bu yana tutuklu olan isimlerden biri. İddianamede beyanların yer alan ve 2009-2013 döneminde 'FETÖ'de yer alan gizli tanık "Boran"a göre Çetin Tekdemir halen örgütü savunan, önceki dönemde de mali destek veren isimlerden biri.

Dosyasının şüphelileri arasında yer alan Yüksel N. ise ifadesinde, 2004 yılı sonrası cemaat sohbetlerine katıldığını, toplantıların ise Çetin Tekdemir’in bir yakının evinde yapıldığını anlattı.İddianameye göre, Çetin Tekindor, bir dönem mali sıkıntı içinde olan Bank Asya’nın finansal olarak güçlendirilmesi için bankadaki hesabına para yatırdı.

2013 yılı Aralık ayında bu bankadaki bakiyesi 114,5 lira olan Çetin Tekindor’nin Ocak 2014’teki bakiyesi ise 47 bin 599 TL olarak kayıtlarda göründü. Dosyada tutuklu bulunan isimler arasında Ovalı Restoran’ın sahibi Ahmet Tuzlu da bulunuyor.