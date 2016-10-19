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Yaşam
Deutsche Welle

900 milyon insan gecekonduda yaşıyor

BM Konut ve Sürdürülebilir Kentleşme Konferansı Habitat III'de açıklanan rapora göre dünya genelinde yaklaşık 900 milyon kişi gecekondu bölgelerinde yaşıyor

19 Ekim 2016 21:49

Ekvador'un başkenti Quito'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Konut ve Sürdürülebilir Kentleşme Konferansı Habitat III kapsamında açıklanan verilere göre, dünyada 900 milyon insan gecekondularda yaşıyor.

Bu bölgelerde yaşayan insanların ağırlıklı olarak Afrika, Asya ve Latin Amerika'da bulunduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler kent raporuna göre, 2000 yılında gecekondularda yaşayan insan sayısı 791 milyondu.

Kentlere göçün artması nedeniyle, çoğu insanın su, elektrik ve sağlık imkanlarına ulaşım sağlayamadığı bildirildi.

Ancak yine de kalkınmakta olan ülkelerde gecekondularda yaşayan kent sakinlerinin oranının 1990 yılında yüzde 46,1 iken, 2014 yılında yüzde 29,7'ye düştüğü bildirildi.

Quito'daki Habitat III'te, kentlere daha sosyal ve iklim dostu bir kentsel gelişim için yol gösterecek yeni bir Kent Ajandası'nın kararlaştırılması planlanıyor.

Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 54,5'i yani yaklaşık 4 milyar insan kentlerde yaşıyor. Bu, Dünya yüzeyinin sadece yüzde 2'lik bir kısmını kaplıyor. 2050 yılına kadar bu sayının 6,5 milyara çıkması bekleniyor.

Habitat III'e yaklaşık 40 bin kişi katılıyor.

1996'da İstanbul'daydı

Habitat III'te Türkiye'den de çok sayıda belediye, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve uzman yer alıyor.

Habitat toplantıları 20 yılda bir yapılıyor. Habitat II 1996 yılında İstanbul'da yapılmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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