900 kişinin alınacağı iş için 1 saatte 850 başvuru

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından \'Toplum Yararına Program\' kapsamında, 26 kamu kurumunda 6 ay süre ile çalıştırılmak üzere 900 kişinin alınacağı iş için, 1 saatte 850 kişi başvurdu.

İŞKUR Karaman İl Müdürlüğü tarafından \'Toplum Yararına Program\' kapsamında, 950 kişinin 26 kamu kurumunda 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere işe alınacağı duyurusu yapıldı. Bunun üzerine iş sahibi olmak isteyen yüzlerce kişi, başvuru için mesai saatinden önce İŞKUR İl Müdürlüğü binası önünde beklemeye başladı. Mesainin başlamasıyla birlikte başvurular tek tek alındı. Zaman zaman izdiham yaşanırken yetkililer yaklaşık 1 saatte 850 başvurunun yapıldığını belirtti.

Daha önce de başvurusu olduğunu belirten Hasan Hüseyin Topbaş (52), \"İş bulabilmek için bugün buraya geldim. Daha önceden de İŞKUR\'a müracaatım vardı. Bugün yeniden güncelleyeceğim. Karaman Belediyesi\'nde çalışmak istiyorum. Burası çok kalabalık, vatandaşta bir iş problemi var. İnşallah bu sorun bir an önce çözülür. Hükümetin bu sorunu çözeceğine inanıyorum\" diye konuştu.

İlana başvuranlardan Şükriye Baydoğan (50) ise \"Şimdiye kadar bir işe yerleşemedim. Bugün burası yine çok kalabalık ama Allah\'tan ümit kesilmez. Bakarsınız şansıma buradan bir iş çıkar\" dedi.

2 çocuk annesi Esma Dimli ise \'\'İşe ihtiyacım var. Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan\'dan iş istiyorum. Park bahçe gibi yerlerden iş istiyorum, çapa yapmak istiyorum. Rahatsızlığımdan dolayı kapalı alanlarda ve fabrikalarda çalışamıyorum. Buranın kalabalık olması önemli değil. Allah\'tan umudumuzu kesmiyoruz\" dedi.

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.



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