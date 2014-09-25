'90 yıllık bir sorunun çözümü ile uğraşıyoruz'

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Politika

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HDP heyeti ile görüşen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, barış sürecinin başarı ile sonuçlanacağını söyledi

25 Eylül 2014 01:04

HDP heyeti, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Kurtulmuş, “Süreç başarı ile sonuçlanacaktır. Türkiye örnek bir sonucu ortaya çıkaracaktır” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile çözüm süreciyle ilgili bir araya geldi.

HDP heyeti PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kandil’e giderek KCK yetkilileri ile bir araya gelmişti.

Türkiye’de herkesin sürece destek verdiğini belirten Kurtulmuş, 5-10 sene öncesine göre inanılmaz adımların atıldığını savunarak, ana dilde eğitimin önünü açtıklarını söyledi. Çözümün gerçekleşmesi için sadece silahların bırakılmasının yetmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, siyasetin tehdit altında yapılmaması ve tehditlerin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, “Süreç başarı ile sonuçlanacaktır. Türkiye örnek bir sonucu ortaya çıkaracaktır” değerlendirmesinde bulundu. Kurtulmuş, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise her hangi bir bilgi vermedi.

HDP heyeti dün de Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’la bir araya gelmişti.

 

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