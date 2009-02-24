90 yıl sonra gelen mektup

İngiltere’de 1919 yılında gönderilen bir mektup, küçük bir özür notuyla 90 yıl sonra adrese teslim edildi. Evin yeni sahibi şaşkınlıktan donakaldı.





İngiltere’nin Southampton kenti yakınlarındaki Weymouth, Abbotsbury 22’de oturan Jane Barrett adlı kadın, 1919’da yollanmış bir mektup alınca donup kaldı. Mektubu açan Barret, "Sevgili Percy, davet için teşekkürler. Memnuniyetle katılacağım. 26 Aralık’ta görüşmek üzere. Saygılarımla, Buffy" yazısını gördü. Barrett, mektubun alıcısı Percy Bateman’ın kim olduğunu bilmiyordu ve akrabalarını bulabilmek için gazeteye ilan verdi.



Mektubun sırrı çözüldü



İlan üzerine Bateman’ın kızı Stella Pontin (85) ortaya çıkarak sırrı çözdü. Mektup, Buffy olarak bilinen Charles Babington tarafından Percy’ye yazılmıştı. Percy ve sevgilisi, 1919’da kutlanan bir ulusal bayramda, şimdi Barrett’in oturduğu evde parti veriyordu. Babington, bu mektupla partiye katılacağını bildiriyordu. Posta idaresi özür diledi.



