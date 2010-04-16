90 yıl sonra çürümeye başladı

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Sırrı çözülüyor

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Palermo kentinde camdan bir tabutta tutulan iki yaşındaki kızın suratında kararmalar ortaya çıkarken, yanak, dudak ve burnunda lekeler belirmeye başladı.İtalyan General Mario Lombardo’nun kızı olarak dünyaya gelen Rosalia, iki yaşında İspanyol gribi adıyla bilinen hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Kızını kaybetmenin acısını kaldıramayan General Lombardo, Sicilya’da mumya ustası Alfrefo Salafia’ya kızını mumyalattı ve camdan bir tabuta yerleştirdi.Salafia küçük kızı mumyaladı ancak mumyalama yöntemini kimseye açıklamadı. On yıllar sonra, Palermo Üniversitesi antropoloğu Dr. Piombino Mascali ve Profesör Albert Zink, Rosalia’nın mumyasını araştırma iznini elde etti.Bilim insanları Rosalia’nın görünümünü nasıl koruduğunu yıllarca anlayamazken, Salafia'nın kızın kanını kimyasal bir madde ile değiştirdiğini düşündüler. Uzun süre bu esrar çözülemedi ancak, Mascali bir gün tesadüf eseri Salafia’nın el yazmalarından birini buldu. El yazmasına göre Salafia, Rosalia’nın damarlarına alkol, gliserol, formalin ve salisil karışımı bir sıvı enjekte etmişti.Mascali, ortaya çıkarılan yöntemin bilim dünyası için büyük bir atılım olabileceğini ifade etti. Gliserolün suyu bir arada tutma özelliği olduğunu belirten Mascali, bu şekilde Rosalia’nın vücudunda halen su bulunabileceğini belirtti. Ancak Rosalia’nın vücudunu 90 yıldır çürümeye karşı koruyan bu yöntem, yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı.Bilim insanları mumyanın çürümesini engellemek için Rosalia’nın kanını çinko sülfat ve klorür ile zenginleştirirken, çürüyen yanaklara eterde çözülen parafin enjekte etti.