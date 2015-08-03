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Yaşam

90 yaşındaki yolcuyu sakinleştirmeye çalışan THY kabin görevlisi, taksici taklidi yaptı

Business Class’ta seyahat eden 90 yaşındaki Hindistanlı yolcu, 'Çıkartın beni bu ormandan, taksi çağırın gideceğim' diye bağırdı

03 Ağustos 2015 20:27

Türk Hava Yolları'nın 21 Haziran'daki Yeni Delhi-İstanbul seferinde görev yapan kabin ekibi, aklı karışan yaşlı bir yolcunun sakinleşmesi için taksi şoförü taklidi yaptı. “Çıkartın beni bu ormandan, taksi çağırın gideceğim” diye bağıran yolcuyu oyalamaya çalışan ekip, uçuşu bir aksilik yaşanmadan tamamlamayı başardı.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, THY’nin 21 Haziran’da Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den İstanbul’a gelen uçağında ilginç bir olay yaşandı. İstanbul aktarmalı Manchester’e gidecek olan ve Business Class’ta seyahat eden 90 yaşındaki Hindistanlı yolcu, uçak havalandıktan yaklaşık 2 saat sonra “Çıkartın beni bu ormandan, taksi çağırın gideceğim” diye bağırdı.

İleri derecede bilinç bulanıklığı yaşadığı görülen yaşlı adamın yanında oturan yolcu başka bir koltuğa alındı. Ardından bir kabin görevlisi Hintli yolcunun önündeki boş kısma oturup, bir süre taksi şoförü gibi davrandı. Böylelikle yolcu sakinleştirildi. Uçaktaki Hintli bir doktor ise Hintçe konuşarak yolcuyu oyaladı. Yetişkin bezi de bağlanan yolcu, uçuşun tamamlanmasıyla birlikte transit uçuş için yönlendirildi. Kabin amiri yolcunun yakınlarını arayarak yaşlı adamın evine ulaşıp ulaşmadığını teyit etti.

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