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Yaşam

90 yaşındaki kadının 480 bin lirasını çaldılar

Polis yaşlı kadını dolandıran kişilerin peşine düştü

25 Kasım 2016 16:28

Konya'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 90 yaşındaki kadının 480 bin lirasını çaldılar.

Konya’da ablasıyla Beyşehir ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Fikriye Çalışır’ı telefonla arayan bir kişi kendisini komiser olarak tanıtarak, ''Terör örgütü paranıza el koyacak. İki polis arkadaş göndereceğim, paraları onlara verin'' dedi.

Çalışır’ın evine giden iki kişi, yürümekte zorluk çeken yaşlı kadını bankaya götürdü. Zanlılar, Çalışır’ın 30 bin lirasını aldı. 

Çalışır'ın başka bir bankalarda 450 bin lirasının daha olduğu söylemesi üzerine, bu kez dolandırıcılar o parayı istedi.

Zanlılalar, durumun anlaşılmaması için Çalışır'a '' O kadar parayı buradaki bankalar vermez. Konya merkeze gidelim, oradan hesabınızdan parayı çekelim'' şeklinde konuştu.

Yaşlı kadını otomobille Konya’daki bankaya getiren dolandırıcılar, kendisinden ''İzmir'de ev aldık. Onun için yeğenimle parayı çekiyoruz'' demesini istedi. 

Dolandırıcılar, bankalardaki tüm parasını çektikleri yaşlı kadına yol kenarında bırakıp "Biz 10 dakikaya kadar geliyoruz” dediler.

Şüphelilerin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Çalışır, çevredekilerden yardım istedi.

Polise dolandırıldığını anlatan Fikriye Çalışır, ''Vallahi evde 5 kuruş param kalmadı.. Adamlar uçtular gittiler. Hala gelecekler “ diye konuştu.

Çalışır, babasından kalan tarlaları satıp, parayı da bankaya yatırdığını ifade etti.

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