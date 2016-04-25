90 yaşındaki ABD’li eski senatör eşcinsel evlilik yapıyor

ABD'li 90 yaşındaki eski senatör Harris Wofford, karısının ölümünden yıllar sonra ikinci evliliğini kendisinden 50 yaş küçük bir erkekle yapacağını duyurdu.

Sputnik’in haberine göre, karısı ve üç çocuğunun annesi Clare Lindgren'i 1996 yılında lösemi nedeniyle kaybeden Wofford, New York Times için kaleme aldığı makalesinde 15 yıl önce aşık olduğu ve o zamandan beri ilişkilerinin devam ettiği 40 yaşındaki Matthew Charlton'la evleneceğini yazdı.

Kendisini eşcinsel olarak görmediğini ve aşkı tekrar bulabildiği için şanslı hissettiğini belirten Wofford "Sevdiğim insanın cinsiyetine göre kendimi sınıflandırmıyorum. Mükemmel bir kadınla yarım asırlık bir evliliğim oldu. Şimdi de hayat bana ikinci kez mutlu olma şansı tanıdı'' ifadelerini kullandı. Wofford, erkek partneri Charlton'la olan ilişkisini ayrıca ‘iki büyük aşkından biri' olarak tanımladı.

ABD'de yüksek mahkeme kararı ile eşcinselliğin geçen yıl yasallaştığını hatırlatan Wofford makalesinde ayrıca"Eşcinsel evliliklerin yasallaştığı dönemi görecek kadar yaşamış olmaktan mutluyum'' ifadelerine yer verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi Haziran 2015'te hukuki bir hak olduğunu hükmettiği eşcinsel evliliği ülke genelinde yasallaştırmıştı.

John F. Kennedy'nin başkanlık yaptığı 60'lı yılların başında insan hakları danışmanı olan 1926 doğumlu Wofford, 1986 yılında Pensilvanya Eyaleti'nde Demokrat Parti'yi temsil etmiş, 1991-1995 yılları arasında da Senato'da görev almıştı.