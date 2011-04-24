-90 ÜLKEDEN ÇOCUKLAR ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Dünya Çocuk Oyunları nedeniyle 90 ülkeden başkent Ankara'ya gelen çocuklar, Anıtkabir'i ziyaret etti. Dünya çocukları adına Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan'ın Atatürk mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Tekcan, dünya çocuklarıyla daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Tekcan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: ''Aziz Atam, Bugün bize emanet ettiğin bu güzel ülkede, yine senin yadigarın bu büyük bayramı coşkuyla kutlarken, biz, dünya dostluk ve barışına kutlu olsun diye, dünya çocukları senin eşsiz dehanı ve bıraktığın bu güzel ülkede yeşeren güzellikleri görsünler diye 90 ülkeden 3 bin çocuğu huzuruna getirdik. Bir kez daha dünyaya emanet ettiğin bu güzel ülkenin büyüklüğünü gördük. Sana minnettarız, rahat uyu.''