90 TL'lik alışveriş gaspı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da müşteri gibi girdiği markette 90 TL\'lik malzeme alan genç, daha sonda tabancayla market sahibini korkutup kaçtı.

Olay, Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı Ceyhan Caddesi üzerindeki Erhan ve Cennet Çaylıkoca çiftinin işlettiği markette saat 13.30\'da meydana geldi. Markete müşteri gibi gelen bir kişi, Cennet Çaylıkoca\'dan poşet istedi. Poşete cips, bisküvi ve kutu kola koyup yaklaşık 10 paket de sigara isteyen şüpheli, alacaklarını yazdığı listeyi evde unuttuğunu söyleyip poşeti bırakıp marketten ayrıldı.

90 TL\'Yİ DUYUNCA TABANCAYA SARILDI

Kısa süre sonra markete bir bisikletle tekrar gelen gasp zanlısı, poşete koyduklarının fiyatını sordu. Cennet Çaylıkoca 90 TL tuttuğunu söyleyince şüpheli belindeki tabancayı gösterip poşetle birlikte marketten çıktı. Yol kenarına bıraktığı bisiklete binen şüpheli, kaçmak isterken dengesini kaybedip düştü. Poşetteki sigaralar kaldırıma savrulurken gaspçı bisikleti de olay yerinde bırakıp uzaklaştı.

ÇEKİCİ BİSİKLETİ ALMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, market güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettiği zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Market önünde bırakılan bisiklette ve yere düşen sigara paketlerinde inceleme yapan polis, bisikleti ekip otomobiliyle götürmek istedi. Bisiklet otomobile sığmayınca bu kez çekiciden yardım istendi. Olay yerine gelen çekici, motorlu taşıt olmadığı gerekçesiyle bisikleti taşımayı reddetti. Bisiklet başka bir ekip otomobiline yerleştirilerek adli emanetlere götürüldü.

Market sahibi Erhan Çaylıkoca, “Eşim marketteyken gelen bir kişi alışveriş yapmış. Yaklaşık 90 TL tutmuş. Sonra belinden çıkardığı tabancayla eşimi korkutup kaçmak istemiş. Bisiklete binmiş ama kaçamadan düşmüş. Eşim ben geldiğimde çok korkmuştu\" dedi.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Olayın gerçekleştiği anlar ise market güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde beyaz tişörtlü ve sağ kolunda dövme bulunan şüphelinin, aldığı ürünleri koyduğu siyah poşeti market sahibine verdiği görülüyor. Tedirgin tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin, sık sık market dışına çıkarak çevreyi gözetlediği, market sahibine belindeki tabancayı gösterip kaçması kameralara yansıdı.



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