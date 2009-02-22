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90 polis işkence davasında yargılanıyor

Türkiye'de son 6 yılda işkenceden 9 emniyet mensubu mahkûm oldu, 90 personelin yargılanması devam ediyor

22 Şubat 2009 02:00

Türkiye'de son 6 yılda işkenceden 9 emniyet mensubu mahkûm oldu, 90 personelin yargılanması devam ediyor

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in yazılı soru önergesine yanıt verdi. Şahin'in verdiği bilgiye göre, İHAM, 2002-2008 yılları arasında Türkiye ile ilgili 1485 karar verdi. Mahkeme, 2002'de 104, 2003'te 120, 2004'te 168, 2005'te 286, 2006'da 344, 2007'de 315 ve 2008'de 148 davayı sonuçlandırdı.

İHAM'a, son 6 yılda işkence ve kötü muamele nedeniyle de 262 başvuru yapıldı. 2002'de 24, 2003'te 29, 2004'te 35, 2005'te 38, 2006'da 54, 2007'de 55 ve 2008'de 27 işkence ve kötü muamele konulu başvuru gerçekleşti.

Başvurulardan 123'ü ihlal kararıyla sonuçlandırıldı, 46'sı da "dostane" çözüme kavuşturuldu.

Ayrıca, Adalet Bakanı Şahin, 2002-2008 yılları arasında işkence suçu nedeniyle 9 emniyet mensubunun mahkum olduğunu, 90 personelin yargılanmasının ise halen devam ettiğini bildirdi.

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