90. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu; işte kazananlar

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Dolby Tiyatrosu'nda, Jimmy Kimmel'in sunumuyla gerçekleştirilen 90. Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halı seramonisinden Oscar'ı kazananlar açıklandı.
Akademi Ödülleri, bilinen adıyla Oscar 2018 adayları açıklanmıştı. Shape of Water (Suyun Sesi/ Aşkın Gücü) 13, Dunkirk 8 ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'nin 7 ödüle talip olarak ön plana çıktı.
Törenin sunucusu Jimmy Kimmell, açılışta Hollywood'da son aylara damgasını vuran cinsiyet eşitsizliğine ve taciz iddialarına yönelik bir konuşma yaptı. Aynı ajans tarafından temsil edilseler bile kadın ve erkek oyuncular arasındaki kazanç eşitsizliğinin de altını çizdi. Kimmell, konuşmasında geçen yıl yaşanan skandala da gönderme yaparak "Bir daha öyle bir şey yaşamak istemeyiz" diye konuştu.
Geçen yıl Oscar töreninde sahneye birlikte çıkan Faye Dunaway ve Warren Beatty, ellerinde tuttukları zarftan çıkan kağıda bakarak En İy Film Ödülü'nü La La Land'in kazandığını açıklamıştı. Ancak sonradan Jordan Horowitz, bir yanlışlık olduğunu, ödülün sahibinin Moonlight olduğunu söylemişti. O sırada salonda büyük bir şok yaşanmıştı. Bu yanlış anons da Oscar tarihine büyük bir skandal olarak geçmişti.
Dolby Tiyatrosu'nda başlayan törende Yapımcı Harvey Weinstein’a tepki olarak, cinsel taciz ve cinsiyet eşitsizliğine karşı doğan "Time’sUp" ve "MeToo" hareketlerine destek devam etti.
Ödül töreninin sunucusu Jimmy Kimmel, ödül alanlar arasında en kısa konuşma yapana jet ski hediye edeceğini açıkladı.
Kimmel, elinde bir kronometre ile konuşma sürelerini hesaplayacağını söyledi. 18 bin dolar değerindeki Jet skinin tanıtımında Helen Mirren yer aldı, Kimmel, esprili bir dille "Sadece Jet Ski vereceğiz, Helen Mirren kalacak" ifadesini kullandı.
İşte Oscar 2018'in kazananları
En İyi Film
Kazanan: The Shape of Water
Diğer adaylar
Call me By Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Kadın Oyuncu
Kazanan: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Diğer adaylar
Sally Hawkins (The Shape of Water)
Margot Robbie (I, Tonya)
Saoirse Ronan (Lady Bird)
Meryl Streep (The Post)
En İyi Erkek Oyuncu
Kazanan: Gary Oldman (Darkest Hour)
Diğer adaylar
Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)
Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)
Daniel Kaluuya (Get Out)
Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)
En İyi Yönetmen
Kazanan: Guillermo del Toro (The Shape of Water)
Diğer adaylar
Christopher Nolan (Dunkirk)
Jordan Peele (Get Out)
Greta Gerwig (Lady Bird)
Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kazanan: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Diğer adaylar
William Defoe (Florida Project)
Christopher Plummer (All the Money in The World)
Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Richard Jenkins (The Shape of Water)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Kazanan: Allison Janney (I, Tonya)
Diğer adaylar
Mary J. Blige (Mudbound)
Lesley Manville (Phantom Thread)
Laurie Metcalf (Lady Bird)
Octovia Spencer (The Shape of Water)
Yabancı Dilde En İyi Film
Kazanan: A Fantastic Woman
Diğer adaylar
The Insult
Loveless
On Body and Soul
The Square
En İyi Animasyon Filmi
Kazanan: Coco
Diğer adaylar
The Boss Baby
The Breadwinner
Ferdinand
Loving Vincent
En İyi Belgesel Film
Kazanan: Icarus
Diğer adaylar
Abacus: Small Enough to Jail
Faces Places
Last Men In Aleppo
Strong Island
En İyi Kısa Animasyon Filmi
Kazanan: Dear Basketball
Diğer adaylar
Negative Space
Garden Party
Lou
Revolting Rhymes
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Kazanan: Darkest Hour
Diğer adaylar
Victoria & Abdul
Wonder
En İyi Kostüm Tasarımı
Kazanan: Phantom Thread
Diğer adaylar
Beauty and The Beast
Darkest Hour
The Shape of Water
Victoria & Abdul
En İyi Film Kurgusu
Kazanan: Dunkirk
Diğer adaylar
Baby Driver
I, Tonya
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Özgün Senaryo
Kazanan: Get Out
Diğer adaylar
The Big Sick
Lady Bird
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Görüntü Yönetimi
Kazanan: Blade Runner 2049
Diğer adaylar
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
The Shape of Water
En İyi Uyarlama Senaryo
Kazanan: Call Me By Your Name
Diğer adaylar
The Disaster Artist
Logan
Molly’s Game
Mudbound
En İyi Ses Miksajı
Kazanan: Dunkirk
Diğer adaylar
Baby Driver
Blade Runner 2049
Shape of Water
Star Wars: Last Jedi
En İyi Ses Kurgusu
Kazanan: Dunkirk
Diğer adaylar
Baby Driver
Blade Runner 2049
Shape of Water
Star Wars Last Jedi
En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)
Kazanan: The Silent Child
Diğer adaylar
Dekalb Elementary
The Eleven O’Clock
My Nephew Emmett
Watu Wote / All of us
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Kazanan: The Shape of Water
Diğer adaylar
Beaty and Beast
Blade Runner
Darkest Hour
Dunkirk
En İyi Görsel Efekt
Kazanan: Blade Runner 2049
Diğer adaylar
Guardians of The Galaxy Vol. 2
Star Wars The Last Jedi
War for the Planet of the Apes
Kong: Skull Island
En İyi Kısa Belgesel
Kazanan: Heaven is a Traffic Jam on the 405
Diğer adaylar
Edith+Eddie
Heroin(e)
Knife Skills
Traffic Stop
En İyi Film Müziği
Kazanan: The Shape of Water
Diğer adaylar
Dunkirk
Phantom Thread
Star Wars the Last Jedi
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Özgün Şarkı
Kazanan: Remember Me (Coco)
Diğer adaylar
Mighty River (Mudbound)
Mystery of Love (Call Me By Your Name)
Stand up for Something (Marshall)
This is Me (The Greatest Snowman)