90. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu; işte kazananlar

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Dolby Tiyatrosu'nda, Jimmy Kimmel'in sunumuyla gerçekleştirilen 90. Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halı seramonisinden Oscar'ı kazananlar açıklandı.

Akademi Ödülleri, bilinen adıyla Oscar 2018 adayları açıklanmıştı. Shape of Water (Suyun Sesi/ Aşkın Gücü) 13, Dunkirk 8 ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'nin 7 ödüle talip olarak ön plana çıktı.

Törenin sunucusu Jimmy Kimmell, açılışta Hollywood'da son aylara damgasını vuran cinsiyet eşitsizliğine ve taciz iddialarına yönelik bir konuşma yaptı. Aynı ajans tarafından temsil edilseler bile kadın ve erkek oyuncular arasındaki kazanç eşitsizliğinin de altını çizdi. Kimmell, konuşmasında geçen yıl yaşanan skandala da gönderme yaparak "Bir daha öyle bir şey yaşamak istemeyiz" diye konuştu.

Geçen yıl Oscar töreninde sahneye birlikte çıkan Faye Dunaway ve Warren Beatty, ellerinde tuttukları zarftan çıkan kağıda bakarak En İy Film Ödülü'nü La La Land'in kazandığını açıklamıştı. Ancak sonradan Jordan Horowitz, bir yanlışlık olduğunu, ödülün sahibinin Moonlight olduğunu söylemişti. O sırada salonda büyük bir şok yaşanmıştı. Bu yanlış anons da Oscar tarihine büyük bir skandal olarak geçmişti.

Dolby Tiyatrosu'nda başlayan törende Yapımcı Harvey Weinstein’a tepki olarak, cinsel taciz ve cinsiyet eşitsizliğine karşı doğan "Time’sUp" ve "MeToo" hareketlerine destek devam etti.

Ödül töreninin sunucusu Jimmy Kimmel, ödül alanlar arasında en kısa konuşma yapana jet ski hediye edeceğini açıkladı.

Kimmel, elinde bir kronometre ile konuşma sürelerini hesaplayacağını söyledi. 18 bin dolar değerindeki Jet skinin tanıtımında Helen Mirren yer aldı, Kimmel, esprili bir dille "Sadece Jet Ski vereceğiz, Helen Mirren kalacak" ifadesini kullandı.



İşte Oscar 2018'in kazananları

En İyi Film

Kazanan: The Shape of Water

Diğer adaylar

Call me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Kadın Oyuncu

Kazanan: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Diğer adaylar

Sally Hawkins (The Shape of Water)

Margot Robbie (I, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (The Post)

En İyi Erkek Oyuncu

Kazanan: Gary Oldman (Darkest Hour)

Diğer adaylar

Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)

Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)

Daniel Kaluuya (Get Out)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

En İyi Yönetmen

Kazanan: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

Diğer adaylar

Christopher Nolan (Dunkirk)

Jordan Peele (Get Out)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kazanan: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Diğer adaylar

William Defoe (Florida Project)

Christopher Plummer (All the Money in The World)

Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Richard Jenkins (The Shape of Water)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Kazanan: Allison Janney (I, Tonya)

Diğer adaylar

Mary J. Blige (Mudbound)

Lesley Manville (Phantom Thread)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octovia Spencer (The Shape of Water)



Yabancı Dilde En İyi Film

Kazanan: A Fantastic Woman

Diğer adaylar

The Insult

Loveless

On Body and Soul

The Square

En İyi Animasyon Filmi

Kazanan: Coco

Diğer adaylar

The Boss Baby

The Breadwinner

Ferdinand

Loving Vincent



En İyi Belgesel Film

Kazanan: Icarus

Diğer adaylar

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Last Men In Aleppo

Strong Island



En İyi Kısa Animasyon Filmi

Kazanan: Dear Basketball

Diğer adaylar

Negative Space

Garden Party

Lou

Revolting Rhymes

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Kazanan: Darkest Hour

Diğer adaylar

Victoria & Abdul

Wonder



En İyi Kostüm Tasarımı

Kazanan: Phantom Thread

Diğer adaylar

Beauty and The Beast

Darkest Hour

The Shape of Water

Victoria & Abdul



En İyi Film Kurgusu

Kazanan: Dunkirk

Diğer adaylar

Baby Driver

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Özgün Senaryo

Kazanan: Get Out

Diğer adaylar

The Big Sick

Lady Bird

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



En İyi Görüntü Yönetimi

Kazanan: Blade Runner 2049

Diğer adaylar

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

En İyi Uyarlama Senaryo

Kazanan: Call Me By Your Name

Diğer adaylar

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound



En İyi Ses Miksajı

Kazanan: Dunkirk

Diğer adaylar

Baby Driver

Blade Runner 2049

Shape of Water

Star Wars: Last Jedi

En İyi Ses Kurgusu

Kazanan: Dunkirk

Diğer adaylar

Baby Driver

Blade Runner 2049

Shape of Water

Star Wars Last Jedi

En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)

Kazanan: The Silent Child

Diğer adaylar

Dekalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

Watu Wote / All of us

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Kazanan: The Shape of Water

Diğer adaylar

Beaty and Beast

Blade Runner

Darkest Hour

Dunkirk

En İyi Görsel Efekt

Kazanan: Blade Runner 2049

Diğer adaylar

Guardians of The Galaxy Vol. 2

Star Wars The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

Kong: Skull Island

En İyi Kısa Belgesel

Kazanan: Heaven is a Traffic Jam on the 405

Diğer adaylar

Edith+Eddie

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop



En İyi Film Müziği

Kazanan: The Shape of Water

Diğer adaylar

Dunkirk

Phantom Thread

Star Wars the Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Özgün Şarkı

Kazanan: Remember Me (Coco)

Diğer adaylar

Mighty River (Mudbound)

Mystery of Love (Call Me By Your Name)

Stand up for Something (Marshall)

This is Me (The Greatest Snowman)