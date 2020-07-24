90 milyon TL'ye mal olan Türkiye'nin ilk 'Kamu Külliyesi' Kahramanmaraş'ta açıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadir ilçesinde, 50 bin metrekare alana hazırlanan 'Kamu Külliyesi' projesi tamamlandı. Aslanbey Mahallesi'nde 90 milyon TL harcanarak tamamlanan külliyeye ilk gelen kurum Dulkadiroğlu Belediyesi olurken, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü gibi kurumların da kısa süre sonra 'Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi' olarak isimlendirilen yere taşınacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ın büyükşehir olmasıyla birlikte oluşturulan 2 merkez ilçeden biri olan Dulkadiroğlu, şehrin doğusunda yer alıyor.



Yeni ilçeyle birlikte kurulan yeni kaymakamlık, belediye ve ilçe müdürlükleri şehrin değişik yerlerinde, diğer kurumlar da kiralık binalarda hizmet vermeye başladı.



Dulkadiroğlu Belediyesi, kendine yeni bir hizmet binası yaparken vatandaşların kamuda olan işlerini tek bir yer yapabilmesini sağlamak için projeyi Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi olarak değiştirdi. Diğer kurumların da destek vermesiyle temeli 2017'nin Eylül ayında Aslanbey Mahallesi'nde atılan külliye tamamlandı. (DHA)