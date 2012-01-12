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Dünya

90 kişiyle seks partisi

Eş bulma programınra 90 kadar yarışmacının, lüks bir malikânede iki gün boyunca seks partisi yaptıkları ortaya çıktı.

12 Ocak 2012 02:00


T24 - Eş bulma programınra 90 kadar yarışmacının, lüks bir malikânede iki gün boyunca seks partisi yaptıkları ortaya çıktı.

90 kişiyle seks partisi

4.5 milyon sterlinlik malikâne İngiltere’de ITV1 kanalında yayınlanan eş bulma programı “Take Me Out” yarışmacılarının adı seks skandalına karıştı. The Sun gazetesinin manşetten verdiği özel habere göre, komedyen Paddy McGuinness’in sunduğu programın 90 kadar yarışmacısı, geçen hafta sonu iki gün süren seks partisine katıldı. Güney Galler’deki Chepstow’de 4.5 milyon sterlinlik lüks malikânede düzenlenen seks partisini yarışmacılardan biri organize etti.


Ortalık prezervatif doluydu

Konukların çılgınca alkol tükettiği, bazı çiftlerin herkesin gözü önünde seviştiği partiden sonra malikânede binlerce sterlinlik zarar meydana geldi. Skandal partinin fotoğrafları Facebook’ta yayınlanırken, gazeteye konuşan bir kaynak, “Herkes kendinden geçti. Her yerde prezervatif vardı” dedi. Programda bir erkek, 30 kadına kendini beğendirmeye çalışıyor, yarışmanın sonucunda biriyle randevu kazanıyor.



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