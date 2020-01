90 kişiyle seks partisi

T24 -

Ortalık prezervatif doluydu





4.5 milyon sterlinlik malikâne İngiltere’de ITV1 kanalında yayınlanan eş bulma programı “Take Me Out” yarışmacılarının adı seks skandalına karıştı. The Sun gazetesinin manşetten verdiği özel habere göre, komedyen Paddy McGuinness’in sunduğu programın 90 kadar yarışmacısı, geçen hafta sonu iki gün süren seks partisine katıldı. Güney Galler’deki Chepstow’de 4.5 milyon sterlinlik lüks malikânede düzenlenen seks partisini yarışmacılardan biri organize etti.Konukların çılgınca alkol tükettiği, bazı çiftlerin herkesin gözü önünde seviştiği partiden sonra malikânede binlerce sterlinlik zarar meydana geldi. Skandal partinin fotoğrafları Facebook’ta yayınlanırken, gazeteye konuşan bir kaynak, “Herkes kendinden geçti. Her yerde prezervatif vardı” dedi. Programda bir erkek, 30 kadına kendini beğendirmeye çalışıyor, yarışmanın sonucunda biriyle randevu kazanıyor.