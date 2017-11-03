90 kilo eroinle yakalanan şüpheli: Bunları cep telefonu sanıyordum

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, narkotim ekiplerince durdurulan hafif ticari aracın arka stop lambalarının altında ve bagajdaki gizli bölmelerde, 90 kilo eroin, ele geçirildi. \'Terör örgütü PKK üyesi olmak\' suçundan daha önce hapis cezası alan sürücü Osman G., polise verdiği ilk ifadesinde \'\'Ben, bunları kaçak cep telefonu olarak biliyordum\'\' dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. İstihbarat üzerine çalışma başlatan narkotim ekipleri, Mardin\'den batı illerine sevkiyat yapan Osman G.\'nin kullandığı 06 HC 1402 plakalı hafif ticari aracı Konya sınırına girdikten sonra takibe aldı. Hafif ticari araç, kent merkezinde, Otogar kavşağına geldiği sırada durduruldu. Araçta yapılan aramada, arka stop lambalarının altında ve bagajdaki gizli bölmelerde, değeri yaklaşık 5 milyon lira olduğu açıklanan 178 paket halinde, 90 kilo eroin ele geçirildi. Sürücü Osman G., araçta bulunan ve dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen Suriye uyruklu Hala A. ile ablası Nure G., gözaltına alındı.

Daha önce \'terör örgütü PKK üyesi olmak\' suçundan hapis cezası aldığı belirtilen ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Osman G.\'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, \'\'Ben, bunları kaçak cep telefonu olarak biliyordum\'\' dediği öğrenildi. Şüphelilerin sorgularının ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek\' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.



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