90. Gazi Koşusu'nu Graystorm kazandı

90. Gazi Koşusu'nu 5 numaralı Graystorm, jokey Ahmet Çelik'le zafere ulaştı.

1927’den bu yana, atletizmdeki ilki 1936’da yapılan “Ankara Atatürk Koşusu” ile birlikte Cumhuriyet tarihimizin kesintiye uğramadan düzenlenen iki spor organizasyonundan biri olan Gazi Koşusu tamamladı. Çim pistte 2400 metre mesafede yapılan yarışa 20 erkek, 2’si kısrak, 22 safkanın katıldığı yarışı Ahmet Çelik'in bindiği Graystorm kazandı.

Yarışın ikramiyeleri

‘2016 Yılının Şampiyon Tay’ını belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun, birincilik ikramiyesi 1.350.000 TL, ikincilik 540.000 TL, üçüncülük 270.000 TL, dördüncülük ikramiyesi de 135.000 TL olarak belirlenirken Gazi Koşusu'nda bu yıl, yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 3.648.000 TL ikramiye dağıtılacak.

"Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atıldı

90. Gazi Koşusu'na yarışseverler büyük ilgi gösterdi. Bahis oynayanlar, piknik yapanlar safkanları yakından görme fırsatı da yakaladılar.



Apranti Merkezi'nin gösterisi sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki resminin yer aldığı afişin açılması büyük alkış aldı. Bu esnada Veliefendi Hipodromu'nu dolduran yarışseverler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attılar.

Gazi koşusuna katılan atlar ve jokeyler

Abbas Yolcu - Mickael Barzalona

Temsil - Akın Sözen

Cooger - Gökhan Kocakaya

Graystorm - Ahmet Çelik

Rocket Man - Ömer Kaya

Ildır Beyi - Deniz Yıldız

Memedim – Yücel Bilik

Wolf Prince - Halis Karataş

Yılmazhan - Tolga Yıldız

Foulita - Selim Kaya

Radyocu - Mustafa Çiçek

Impulsive - Ricardo Santana Jr.

Victory is Ours - Özcan Yıldırım

Serseri - Uğur Polat

İpsiz Kız - Erhan Yavuz

The Last Legend - Ayhan Kurşun

Angel Horse - Murat Gündüzeli

War Legend – Gökhan Gökçe

Midnight Magic – Barış Kurdu

Wiretop – Müslüm Çelik

Fair Mount - İlker Soyad

My Royal Sun - Kadir Tokaçoğlu