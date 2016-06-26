T24 LogoT24 Logo
Spor

90. Gazi Koşusu'nu Graystorm kazandı

Gazi Koşusu'nda Atatürk'ün at üstündeki afişinin açılması üzerine "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atıldı

26 Haziran 2016 20:25

90. Gazi Koşusu'nu 5 numaralı Graystorm, jokey Ahmet Çelik'le zafere ulaştı.

 

1927’den bu yana, atletizmdeki ilki 1936’da yapılan “Ankara Atatürk Koşusu” ile birlikte Cumhuriyet tarihimizin kesintiye uğramadan düzenlenen iki spor organizasyonundan biri olan Gazi Koşusu tamamladı. Çim pistte 2400 metre mesafede yapılan yarışa 20 erkek, 2’si kısrak, 22 safkanın katıldığı yarışı Ahmet Çelik'in bindiği Graystorm kazandı.

 

Yarışın ikramiyeleri

 

‘2016 Yılının Şampiyon Tay’ını belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun, birincilik ikramiyesi 1.350.000 TL, ikincilik 540.000 TL, üçüncülük 270.000 TL, dördüncülük ikramiyesi de 135.000 TL olarak belirlenirken Gazi Koşusu'nda bu yıl, yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 3.648.000 TL ikramiye dağıtılacak. 

 

"Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atıldı

 

90. Gazi Koşusu'na yarışseverler büyük ilgi gösterdi. Bahis oynayanlar, piknik yapanlar safkanları yakından görme fırsatı da yakaladılar.

Apranti Merkezi'nin gösterisi sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki resminin yer aldığı afişin açılması büyük alkış aldı. Bu esnada Veliefendi Hipodromu'nu dolduran yarışseverler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attılar.

 

Gazi koşusuna katılan atlar ve jokeyler

 

Abbas Yolcu - Mickael Barzalona
Temsil - Akın Sözen
Cooger - Gökhan Kocakaya
Graystorm - Ahmet Çelik
Rocket Man - Ömer Kaya
Ildır Beyi - Deniz Yıldız
Memedim – Yücel Bilik
Wolf Prince - Halis Karataş
Yılmazhan - Tolga Yıldız
Foulita - Selim Kaya
Radyocu - Mustafa Çiçek
Impulsive -  Ricardo Santana Jr.
Victory is Ours - Özcan Yıldırım
Serseri - Uğur Polat
İpsiz Kız - Erhan Yavuz
The Last Legend - Ayhan Kurşun 
Angel Horse - Murat Gündüzeli
War Legend – Gökhan Gökçe
Midnight Magic – Barış Kurdu
Wiretop – Müslüm Çelik
Fair Mount - İlker Soyad
My Royal Sun - Kadir Tokaçoğlu

 

ETİKETLER

gazi koşusugraystormahmet çelik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24