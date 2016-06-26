90. Gazi Koşusu'nu Graystorm kazandı

90. Gazi Koşusu'nu 5 numaralı Graystorm, jokey Ahmet Çelik'le zafere ulaştı.
1927’den bu yana, atletizmdeki ilki 1936’da yapılan “Ankara Atatürk Koşusu” ile birlikte Cumhuriyet tarihimizin kesintiye uğramadan düzenlenen iki spor organizasyonundan biri olan Gazi Koşusu tamamladı. Çim pistte 2400 metre mesafede yapılan yarışa 20 erkek, 2’si kısrak, 22 safkanın katıldığı yarışı Ahmet Çelik'in bindiği Graystorm kazandı.
Yarışın ikramiyeleri
‘2016 Yılının Şampiyon Tay’ını belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun, birincilik ikramiyesi 1.350.000 TL, ikincilik 540.000 TL, üçüncülük 270.000 TL, dördüncülük ikramiyesi de 135.000 TL olarak belirlenirken Gazi Koşusu'nda bu yıl, yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 3.648.000 TL ikramiye dağıtılacak.
"Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atıldı
90. Gazi Koşusu'na yarışseverler büyük ilgi gösterdi. Bahis oynayanlar, piknik yapanlar safkanları yakından görme fırsatı da yakaladılar.
Apranti Merkezi'nin gösterisi sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki resminin yer aldığı afişin açılması büyük alkış aldı. Bu esnada Veliefendi Hipodromu'nu dolduran yarışseverler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attılar.
Gazi koşusuna katılan atlar ve jokeyler
Abbas Yolcu - Mickael Barzalona
Temsil - Akın Sözen
Cooger - Gökhan Kocakaya
Graystorm - Ahmet Çelik
Rocket Man - Ömer Kaya
Ildır Beyi - Deniz Yıldız
Memedim – Yücel Bilik
Wolf Prince - Halis Karataş
Yılmazhan - Tolga Yıldız
Foulita - Selim Kaya
Radyocu - Mustafa Çiçek
Impulsive - Ricardo Santana Jr.
Victory is Ours - Özcan Yıldırım
Serseri - Uğur Polat
İpsiz Kız - Erhan Yavuz
The Last Legend - Ayhan Kurşun
Angel Horse - Murat Gündüzeli
War Legend – Gökhan Gökçe
Midnight Magic – Barış Kurdu
Wiretop – Müslüm Çelik
Fair Mount - İlker Soyad
My Royal Sun - Kadir Tokaçoğlu