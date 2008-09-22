90 bin terör mağduru tazminat alacak

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması nedeniyle Zarar Tespit Komisyonlarına yapılan 341 bin 429 başvurudan 89 bin 695'ine tazminat ödenmesine karar verildiğini bildirdi.



Atalay, DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına ilişkin soru önergesini cevaplandırdı.



Atalay, 30 Temmuz 2008 tarihi itibariyle ''Zarar Tespit Komisyonları''na 341 bin 429 başvuru yapıldığını, bunlardan 136 bin 518 başvurunun karara bağlandığını belirtti.



Karara bağlanan 136 bin 518 başvurudan 89 bin 695'i için tazminat ödenmesine karar verildiğini bildiren Atalay, 136 bin 518 başvurudan 23 bin 12'sinin kanun kapsamına girmediğinden, bin 217'sinin süre yönünden, 6 bin 184'ünün bilgi ve belge eksikliğinden, 2 bin 508'inin birden fazla başvuru yapıldığından, 13 bin 902'sinin ise diğer sebeplerden olmak üzere toplam 46 bin 823 başvuruya ret kararı verildiğini ifade etti.



Atalay, tazminat ödemelerinin ölüm, yaralanma, sakatlanma, taşınır taşınmaz mallar, tarım hayvancılık, mal varlığına ulaşamamaktan kaynaklanan zararlar olarak gruplandırıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:



''Tazminat ödenmesine karar verilen 89 bin 695 başvurudan 19 bin 618'inin taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili zararlardır. Bunlardan; 3 bin 751'i ölüm, 837'si yaralanma ve 581'i de sakatlanma olmak üzere toplam 5 bin 169'u ise bedeni zararlarla ilgilidir.



Komisyonlarda yapılan başvurularda başvuru dosyaları ayrı ayrı değerlendirilerek dosya içerisinde mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda karar verilmektedir. Her bir dosya için kişinin kendi kusuru olup olmadığı ayrıca değerlendirilmektedir.''



Beşir Atalay, Maliye Bakanlığınca bütçe imkanları çerçevesinde bütçeye aktarılacak ek ödeneklerin, zaman geçirilmeden zarar gören vatandaşlara ödenmek üzere İl Zarar Tespit Komisyonlarına gönderileceğini bildirdi.





