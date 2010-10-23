-90 BİN LİRALIK TABLO SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Sultan Abdülhamit'in oğlu Şehzade Burhaneddin'in tablosu, Osmanlı Hanedanı mensubu Arzu Enver Eroğan'ın antikacı dükkanında 90 bin liradan satışa sunuldu. Eroğan, Addres İstanbul Ev Dekorasyon Merkezi'ndeki Desiree Antiques mağazasında satışa çıkardığı eserleri bir kokteylle tanıttı. Kokteyle, 2. Abdülhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu, Ömer Reda, 5. Murat'ın torunu Resan İris, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve çok sayıda davetli katıldı. Piyano ve keman dinletilerinin yapıldığı davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eroğan, şehzade tablolarının kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu söyledi. Tabloyu çok güvendikleri birinden temin ettiklerini ifade eden Eroğan, tabloyu bulduklarında çok heyecanlandıklarını ve ilk başlarda tablodaki şehzadenin kim olduğuna karar veremediklerini kaydetti. Eroğan, aile fotoğraflarından resmin Sultan Abdülhamit'in oğlu Şehzade Burhaneddin'e ait olduğuna kanaat getirdiklerini belirterek, ''Resmi, saray ressamlarından 'Piyor Barden' olarak anılan Lujen Barden adındaki ressam, 1800'lü yılların ortalarında yapmış. Tabloda, Şehzade Burhaneddin'in üstündeki saray üniforması madalyalarından yüzüklerine kadar tüm aksesuarlarıyla çok detaylı bir şekilde yer alıyor. Bu çok değerli eser için 90 bin lira artı KDV istiyoruz'' şeklinde konuştu. Antika dükkanında, şehzade tablosunun dışında Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser de satışa sunuluyor. Bunların arasında savaş zamanında kullanılan otağ tahtları ile sarayda kullanılan servis tabakları ve bardaklar dikkati çekiyor.