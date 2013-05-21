90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

İstanbul polisi gece saatlerinde hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenledi. 500’ü aşkın polisin katıldığı operasyona helikopter de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çok sayıda hırsızlığa karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Dpğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Esenler Tuna (Karabayır) Mahallelesi'nde 90 ayrı ev ve iş yerine gece saatlerinde baskın düzenleyen ekiplere helikopter de destek verdi. Operasyon sırasında çevik kuvvet ekipleri mahalleyi ablukaya alırken, Özel Harekat Timleri bazı adreslerdeki kapıları koçbaşı ile kırarak içeriye girdi.

Polisin adreslerde yaptığı aramalar sürerken, çok sayıda hırsızlık şüphelisinin gözaltına alındığı öğrenildi.