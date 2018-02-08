9 yıl sonra aydınlatılan 'kuyu cinayeti' sanığına bu kez 24 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 2005 yılında Huriye Arısoy Karaman\'ı (23) bıçaklayıp, yaralı halde su kuyusuna atıp ölüme terk ettikleri iddia edilen ve 9 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarından Hakan Deli’ye (29), 2015’te verilen 10 yıl hapis cezasını Yargıtay bozdu. Sanık Deli, yeniden yargılandığı yerel mahkemece bu kez 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet sanığı genç kadının eşi Metin Karaman ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

2005 yılında 23 yaşındaki olan Huriye Arısoy, Adana’daki evinden kaçarak, Kayseri’ye geldi. Burada önce fuhuşa aracılık eden R.T.’nin eline düştü. Daha sonra Metin Karaman’la tanışarak evlendi. Metin Karaman, iddiaya göre fuhuş yapmak istemeyen genç kadını tehdit ve dayak zoruyla erkeklere pazarlamaya başladı. Adana\'daki ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kadın, eşinin yanından 3 kez kaçtı. Ancak her seferinde Metin Karaman, Huriye Arısoy Karaman\'ı bulup, zorla Kayseri’ye getirerek, erkeklere pazarlamaya devam etti.

12 Eylül 2005 tarihinde, Yılanlıdağ eteklerindeki Kazım Karabekir Mahallesi Sur Sokak Akkaya Bağları yakınlarında oturan Metin Karaman, fuhuş yapmak istemeyen eşini, arkadaşı Hakan Deli ile birlikte evin 400 metre uzağındaki 10 metre derinliğindeki su kuyusunun yanına götürüp, 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Metin Karaman, daha sonra Hakan Deli’nin yardımıyla kanlar içindeki Huriye Arısoy Karaman\'ı kuyuya atıp, kapağını üzerine kapattı.

2 ay sonra, çevrede oynayan çocukların kuyudan gelen kötü kokular nedeniyle polise yaptığı ihbar üzerine genç kadının çürümüş cesedi bulundu. İtfaiye ekiplerince tanınmaz halde kuyudan çıkarılan ceset, örnek alındıktan sonra toprağa verildi.

FAİLLERİ 9 YIL SONRA BULUNMUŞTU

Faili meçhul kalan olaydaki dosyayı Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri yıllar sonra yeniden açtı. Kayıp ihbarı veren, geçen sürede yaşamlarını yitiren Adana\'daki anne- babadan alınan DNA örnekleriyle Kayseri\'deki cesetten alınan örnek karşılaştırıldı. Adli Tıp\'ta yapılan testin ardından cesedin Huriye Arısoy Karaman\'a ait olduğu belirlendi.

Polisler önce, ölen kadının eşi Metin Karaman’ın kızı A.K.’nin ifadesine başvurdu. Genç kız, üvey annesinin 9 yıl önce babasının alkol aldığı kuyunun olduğu yere döverek götürdüğünü, daha sonra üvey annesini görmediğini, babasının da bir ay sonra nüfus ve evlilik cüzdanını sobaya atıp yaktığını anlattı.

Bunun üzerine dedektifler Metin Karaman\'ın yanından ayrılmayan Hakan Deli ile M.G ve Ö.D.\'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden Hakan Deli tutuklanırken, cinayet şüphelisi Metin Karaman\'ın \'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismar\' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu belirlendi. Diğer 2 şüpheli adli kontrol verilerek serbest bırakıldı.

Tutuklanan sanık Hakan Deli, arkadaşı olan Metin Karaman’ın eşi Huriye’ye fuhuş yaptırdığını, o gün yine kaçtığı için kuyunun başında üç yerinden bıçaklayıp, canlı canlı kuyuya atıp, kapağını kapattığını anlattı. Deli, \"Cinayete ben karışmadım, Sadece, olay yerinde bulundum. Metin’in Huriye’yi bıçaklamasına ve kuyuya atmasına mani olamadım. Daha önce de başka suçlardan cezaevine birkaç kez girip çıktığım için, polise gitmeye çekindim\" dedi.

Cinayetle ilgili Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen dava sonunda, 2015 yılında, cinayet şüphelisi Metin Karaman (44) ömür boyu hapis cezasına, Hakan Deli ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay, Amasya Cezaevi\'nde bulunan sanıklardan Metin Karaman ile ilgili cezayı onarken, Hakan Deli ile cezanın az verildiğini belirterek bozdu. Hakan Deli, Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘canavarca hislerle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan yeniden yargılandı. Deli bu kez 24 yıl hapse mahkum edildi.



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