9 yıl Milli Savunma Bakanlığı yapan Vecdi Gönül, cemaat iddiasını reddetti, "Hocayla el bile sıkışmadım" dedi

AKP hükümetlerinde 9 yıl Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Vecdi Gönül, TSK'daki cemaat yapılanmasıyla ilgili Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları reddetti. Gönül, Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'in köşesine taşıdığı iddialarla ilgili olarak, "Ben İzmir valiliğim sırasında Fetullah Hoca ile el bile sıkışmamışım, ne ben ne de o birbirimizi ziyaret etmişizdir... Bir vali, Kestanepazarı’ndaki bir vaizi neden muhatap alsın?" dedi. Vecdi Gönül, "Kendileri telaşa düşen bazı adamlar, şimdi Vecdi Gönül için karalama yapıyor. Benim özgeçmişime bakarsanız, Mülkiye’yi birincilikle bitirmişim, bir sürü imtihanda birinci olmuşum, genç yaşta Kocaeli valisi olmuşum, emniyet genel müdürü olmuşum, Ankara, Antalya, İzmir valisi olmuşum" diye konuştu.

Yalçın Bayer'in Hürriyet'in bugünkü (30 Temmuz 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

'Gülen'le el sıkışmadım'

Gülen'e yakın olduğu iması yapılan eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül dün aradığında kendisiyle uzun bir konuşma yaptık...

Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türksat’ın TRT’nin yayınını keserek darbecilerin propagandasına engel olmakla çok büyük bir görev yaptıklarını söyledi. “Fetullah Gülen’in elini dahi sıkmadığını”, hakkında ‘karalama’ yapılmak istendiğini belirtti.



Gönül’ü dinliyoruz:



“Ben Vecdi Gönül... Bugünkü (dünkü) yazınızdan ‘Vecdi Gönül kimdir’ yazısına canım sıkıldı. Neden icabet etti, anlayamadım. Ben Türksat’ın başındayım; darbe anında TRT’nin yayınlarını kesen Türksat’ın yönetim kurulu başkanıyım. Nöbetçi arkadaşlarımız kesti, TRT’deki o malum konuşmayı tekrar tekrar yayınlanmasını bizim arkadaşlarımız engelledi. Orada iki şehit verdik, dört arkadaşımız da yaralandı. Bizim arkadaşlarımız çok hizmet verdi. Benim koruma polisim Hüseyin Kalkan da çağrıldığı emniyette şehit oldu.



Benim 2002’de, bakanlığımın son yılında Zaman gazetesi günlerce aleyhimde yayın yaptı. Onu niye yazmadınız?



Fetullah Hoca’yı kim korumuş? Onun hakkında kitap yazan Nurettin Veren’le konuşun...



Ben İzmir valiliğim sırasında Fetullah Hoca ile el bile sıkışmamışım, ne ben ne de o birbirimizi ziyaret etmişizdir... Bir vali, Kestanepazarı’ndaki bir vaizi neden muhatap alsın? Kendileri telaşa düşen bazı adamlar, şimdi Vecdi Gönül için karalama yapıyor. (Kimliği...) Benim özgeçmişime bakarsanız, Mülkiye’yi birincilikle bitirmişim, bir sürü imtihanda birinci olmuşum, genç yaşta Kocaeli valisi olmuşum, emniyet genel müdürü olmuşum, Ankara, Antalya, İzmir valisi olmuşum.



Allaha şükür, kendi amirlerimizin dışında kimsenin takdirinde olmayan bir kişiyim. Cumhurbaşkanımız o zaman 2002’de bakan yaptı. 7 Haziran’da seçim hükümetinde milletvekili değildim. 1 Kasım için adaylık başvurusunda bulunmadım. Siz iyi bir gazetecisiniz, yoksa sizi orada tutmazlar. Ben diyorum ki, bu ortamda dik duranlarla ortalığı karıştıranları birbirine karıştırmayın.



(İrticacı subaylar) 2010’daki Askeri Şûra sekiz gün sürmüştür. (Neden?) O zamanın şartları onu gerektiriyordu. İlker Başbuğ Paşa Genelkurmay Başkanı idi. O çok iyi bir askerdir. Bütün Genelkurmay başkanları fevkalade askerlerdir, oralara gelmek kolay değildir.



(Fetullah Gülen) Yine söylüyorum, benim Fetullah Hoca ile hiçbir tanışıklığım yoktur. Oturup bir kahve içmemişizdir. Benim hakkımda yazı yazanları teşvik edenleri Nurettin Veren’e sorun. Benim kamu hizmetim 1960’da başladı, 57 yıldır sürüyor. Sizin benim hakkımda yazmadığınız kıyamet kadar hizmetim var. Ben Cemaat’in desteğiyle bir yere gelmiş değilim... 1976’da Kocaeli valisi olduğum zaman, imtihanları birincilikle kazandığım zaman ortada Fetullah Gülen mi vardı? (Yalçın Bayer) Sizi kırmak istemem, tekziple uğraşmam. Konuştuklarımızdan bir şey yapabilirsiniz. (Şûra’da Gül, Erdoğan ve Gönül’ün irticacı subaylar için şerh koymaları) Benim bir tek oyum var. İnsanlar kendi tasarruflarından sorumludur. İşin içinden adliyemiz çıkar.



(Türksat) o kahraman insanların alınlarından öperim. (Mülkiye) O zaman çok zor girilen bir yerdi. (Darbeler)) 1971’de İçişleri Bakanlığı şube müdürüydüm. 1980’de Ankara valisiydim. Meclis açık kaldı, tek bir şahsın burnu bile kanamadı. Bugün sadece başkanı olduğum Türksat’da iki şehit verdik. (Orduya sızan Fetullahçılar) Görev yaptığım 9 yılda bu öğrencileri askeri okullara ben mi aldım? Beni ilgilendirmiyor bu... Benim dönemim fevkalade zor bir dönemdi. Kazasız belasız, devleti sıkıntıya sokmadan o dönemi aştık. Bugün yaşadığımız tuhaf bir şey... (TSK’ya alınanlar) Bakın ne diyorum; ben sadece oyumdan sorumluyum. Bunları niye konuşayım. (Türksat) 15 kişinin silah dayamasına karşı onların dediğini yapıp da TRT’yi yeniden açmadılar, kapattılar. TRT’nin yayını kesilmeseydi ne olurdu biliyor musunuz? O hanımın okuduğu bildiri hep yayınlanacaktı. Ben size resmiyet dışında konuşuyorum. Size değer verdiğim için söylüyorum. (Savunma ihaleleri) Şerefli bir mazimiz var hamdolsun. Türkiye’nin en büyük savunma ihalelerini yapmış bir bakanım...



Vecdi Gönül, biz sormadan anlatıyor:



Siz Hürkuş’un aleyhinde yazmıştınız. (Buna cevap vereceğiz ayrıca) Atak helikopterini 4.5 milyara alıyorduk, 2.5 milyara biz yaptık; şu anda 13 tanesi uçuyor. Bilgem... İlk defa uçak gemisi yaptık, tank yaptık, Gözlem uydusu Göktürk’ü uçurduk. Hürkuş uçağımız çok önemlidir; Biz Cumhuriyet’in kuruluşunda 112 uçak yaptık. Uçak üreten Nuri Demirağ ile top, mermi üreten Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Killigil (Atilla Oral yaşamını kitap yaptı) birer kahramandırlar.



“Bakanlıktan ayrılalı beş yıl oldu... Ben ayrıldığım bir yere dönüp bakmam. Dikkatinizi çekerim, elimizde öyle bir mühendis kadrosu var ki, uçağımızı, helikopterimizi, uçak gemimizi artık kendimiz yapıyoruz. Uçak gemisinin uzunluğu 200 metre... Ben Fetullah Gülen hakkında ne konuşacağım... Ben suçluluğun telaşı içinde değilim. Benim Valiler Kooperatifi’nde bir evim, 77 model bir arabam var.”