9 yaşındaki torunu ile 70 yaşında tekvandoya başladı

Ankara\'da yaşayan emekli İbrahim Kaya (70), kendi ismini taşıyan torununun isteğini kırmayarak tekvandoya başladı. Haftanın 3 günü torunu ile birlikte tekvando kursuna giden Kaya, görenleri şaşırtıyor.

Ankara\'nın Keçiören ilçesinde yaşayan evli ve 8 torun sahibi İbrahim Kaya\'nın kendi ismini taşıyan torunu İbrahim Kaya (9), geçtiğimiz yaz ayında tekvando kursuna katılmak istedi. İlkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi olan Kaya, bu isteğini dedesi İbrahim Kaya\'ya iletti. Bunun üzerine İbrahim Kaya, torununu Kavacık Subayevleri Mahallesi\'nde bulunan bir spor salonuna yazdırmak istedi. Fakat İbrahim Kaya, dedesinin de tekvando kursuna kendisiyle birlikte gelmesini istedi. Torununun bu isteğini kırmayan dede Kaya da, torunu ile birlikte kursa yazıldı. Yaklaşık 3 aydır torunu ile birlikte kursa giden İbrahim Kaya, burada bulunan öğrenciler ile birlikte tekvando eğitimi görüyor. Haftanın 3 günü kursa giden ve 2 saat süren antrenmanlara katılan İbrahim Kaya, görenleri şaşırtıyor.

\'TORUNUMU KIRAMADIM\'

\"Torunum çok meraklıydı, ben gelmeyince kendisi başlamadı\" diyen İbrahim Kaya, \"Torunumu kıramadım, mecbur oldum gelmeye. Ben de torunum ile birlikte gelip gidiyorum. Hiç aklıma gelmezdi. Ben tekvandoyu uzak doğu sporu sanırdım. Gerçekten ben bile merak ettim, çok güzel bir spor\" dedi. Kendi sağlığı açısından da sporun önemli olduğunu vurgulayan İbrahim Kaya, bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Torun İbrahim Kaya ise, dedesi ile birlikte kursa geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, ilk defa bir spor kursuna gittiğini belirtti.

\'İBRAHİM AMCA İSTEKLİ, GAYRETLİ\'

Tekvando antrenörü Enes Çağlar ise, kursun haftanın 3 günü yapıldığını söyleyerek, \"İbrahim ile dedesinin arası çok iyi. İbrahim tekvando yapmayı istiyordu. Evde demiş ki, \'dede sen gelmezsen bende gelmem\' Ondan dolayı İbrahim amca da \'bana elbise var mı\' diyerek başladı antrenmanlara. Sağ olsun bana da yardımcı oluyor. İbrahim amca çocuklarından çoğundan istekli, gayretli. Keşke herkes İbrahim amca gibi olsa\" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antremandan görüntü

-Dede ile torununun çalışması

-Dede İbrahim Kaya ile röp.

-Torun İbrahim Kaya ile röp.

-Antrenör Enes Çağlar ile röp.

-Detaylar

Haber: Mustafa TURAPOĞLU-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,(DHA)-