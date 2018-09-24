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Yaşam

9 yaşındaki Sedanur'un ölümüne ilişkin haberlere yayın yasağı

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel'in cesedi 7 gün sonra üzeri taşla kaplı halde bulunmuştu

24 Eylül 2018 20:20

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, üzeri taşlarla örtülmüş olarak cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel'in ölümüne ilişkin yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.

Kağızman ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'e ilişkin Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır." dedi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Camgöz daha önce de  "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

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