9 yaşındaki Ryan Kaji, 29.5 milyon dolar gelirle yine YouTube'un en çok kazananı oldu

T24 Dış Haberler

9 yaşındaki Ryan Kaji, 2020 yılında yaptığı YouTube videolarından yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde ederek bir kez daha YouTube'un en çok kazananları listesinde tepeye oturdu.

YouTube'da yayınladığı oyuncak kutusu açma videolarıyla tanınan Kaji, kanalından bu sene 29.5 milyon dolar gelir elde etti. The Guardian'ın aktardığına göre Kaji, kendi ismini taşıyan oyuncak ve giyim markasından da yaklaşık 200 milyon dolar kazandı.

Kaji, 2020'de ayrıca Nickelodeon ile kendi TV şovu için anlaşmaya vardı.

Texaslı Ryan Kaji'nin 9 YouTube kanalı bulunuyor; bunlardan en popüler olanı 41.7 aboneli "Ryan's World" kanalı. Kaji'nin en popüler videosu "Huge Eggs Surprise Toys Challenge" şu ana kadar 2 milyardan fazla izlendi.

Kaji, geride kalan iki senede de en çok gelir elde eden YouTuber olmuştu

Kaji ve ailesine, ABD Federal Ticaret Komisyonu video sponsorları uygun bir şekilde bildirilmediği için soruşturma başlattı.