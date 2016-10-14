9 yaşındaki Peggy cinayetini Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü mü işledi?

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan NSU örgütünün intihar eden üyelerinden Uwe Böhnhardt'a ait DNA izine 2001 yılında 9 yaşındayken kaçırılıp öldürülen Peggy'nin cesedinde rastlandığı bildirildi. Ancak elde edilen bulguların bir rastlantı olup olmadığı, ya da 2001 yılında Peggy‘nin ortadan kaybolması ile doğrudan bağlantısının bulunup bulunmadığı henüz kesinleşmiş değil.

Bild gazetesi ve Bavyera eyaletinin yayın organı BR'de yer alan haber, Oberfranken bölgesinin polis yetkililerine ve Bayreut kentinin de savcılık makamına dayandırıldı. Yetkililer elde edilen delillerin incelenmesinin sürdüğünü belirtti.

Peggy'nin kemiklerinde çok sayıda iz bulundu

İncelemeler sonucunda Peggy’nin cesedine ait kemiklerde çok sayıda izin güvenlik altına alındığı açıklandı. Uwe Böhnhardt'a ait DNA izinin hangi nedenle ve nasıl ortaya çıktığı, DNA izinin Peggy’nin ölümü ile bağlantısının olup olmadığının henüz ilk araştırma safhasında bulunduğu, incelemelerin çok yönlü olarak yürütüldüğü bildirildi.

Bayreuth Başsavcısı Harald Potzel perşembe akşamı yaptığı açıklamada Böhnhardt‘ın DNA izine bir eşya üzerinde rastlandığını söyledi ancak ayrıntıya girmekten kaçındı. Spiegel dergisi ise sözü edilen eşyanın bir kumaş örtü olduğunu haber verirken, Bavyera polis yetkilileri bu kumaşın tırnak büyüklüğünde bir parça olduğunu açıkladılar. Adli tıpta dün öğleden sonra ele geçirilen verilerin karşılaştırılmasından sonra DNA izinin bulunduğu duyurulmuştu.

Avukat: Zschäpe, Peggy olayına ilişkin ifade versin

NSU terör örgütünün kurban yakınlarının müdahil avukatı Mehmet Daimagüler, Münih’te görülmeye devam eden NSU davasının baş sanığı Beate Zschäpe’nin Peggy olayındaki yeni bulgulara ilişkin ifade vermesini talep etti. Daimagüler, “Sayın Zschäpe’nin bu olayın aydınlatılmasına da katkıda bulunmasını ve bu konuda bildiklerini açıklamasını arzu ederdim” ifadesini kullandı.

Avukat Daimagüler NSU davasında yeni delillerin incelenmesi için mahkemeye müracaatta bulunacağını, bu kapsamda NSU’ya ait bir bilgisayarda ortaya çıkartılan çocuk pornosu dosyalarının tek tek incelenmesini talep edeceğini açıkladı.

NSU bilgisayarındaki çocuk pornosu dosyaları

NSU terör hücresinin Zwickau kentinde saklandığı ve daha sonra tamamen yanan evdeki bir bilgisayarda çocuk pornosu içeren bilgisayar dosyaları ele geçirilmişti. Avukat Daimagüler, “Bu dosyalardan kimin haberi vardı, kim buraya kaydetmişti, Uwe Böhnhardt mı, Uwe Mundlos mu, Beate Zschäpe mi, yoksa üçü birden mi? Bu hususun ortaya çıkarılması gerek” şeklinde konuştu.

NSU Araştırma Komisyonu’nda yer alan Yeşiller Federal Meclis Grubu'nun komisyon sözcüsü Irene Mihalic de, "Ortaya çıkan yeni bir boyuttur, bunun üzerine gidilmesi gerekir” diye konuştu.