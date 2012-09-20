9 yaşındaki N.V.'yi 72 yaşındaki çiftlik sahibi taciz etti

9 yaşındaki N.V., ailesinin bakıcılık yaptığı Arnavutköy’de bir çiftlikte yaşıyordu. Küçük kız, televizyonda bir dizi tanıtımındaki tecavüz sahnesini görünce, çığlıklarla odadan kaçtı. Anne sıkıştırınca yaşadıklarını anlatan küçük kızın, 72 yaşındaki çiftlik sahibinin defalarca tacizine uğradığı ortaya çıktı.

32 yaşındaki S.T. dini nikahlı eşi ve biri ilk eşinden iki çocuğu ile, geçen yıl Ocak ayında Arnavutköy’de evli ve 3 çocuk babası 72 yaşındaki H.C.A.’nın çiftliğinde çalışmaya başladı. Genç kadın ev işlerine bakıyor, dini nikahlı eşi de kahyalık yapıyordu. Bir süre sonra aile başka bir çiftliğe geçse de, günlük yevmiyeyle çalışmak için H.C.A.’nın yanına gitmeye devam etti. Anne S.T., çiftlik sahibi H.C.A.’nın evlerinden ya da okul çıkışına giderek, ilk eşinden olan kızı 9 yaşındaki N.V.’yi alarak evine götürdüğünü söyleyerek, şu iddialarda bulundu:



‘Ağzımı kapatarak ...’



“Bir gün H.C.A geldi, fakat kızım gitmek istemedi. Nedenini sorduğumda ağlayarak gitmek istemediğini söyledi. Bir akşam evde televizyon izlerken, tecavüz sahnesini görünce ağlamaya başladı ve bağırarak odadan kaçtı. Filmde bir erkek, bir eliyle kadın oyuncunun ağzını kapatarak tecavüz etmeye çalışıyordu. Kızım bunu görünce ağlamaya başladı. Ne olduğunu sorduğumda ilk başta söylemedi. Sıkıştırdığım zaman bana anlattıklarını duyunca kulaklarıma inanamadım.”



İkinci küçük kurban



Kızından duydukları üzerine hemen savcılığa giden anne S.T.’nin şikâyeti üzerine, küçük N.V.’nin de ifadesine başvuruldu. Uzmanlar eşliğinde savcılıkta ifade veren N.V., şunları anlattı:

“Ders çalıştıracağını söyleyerek odasına çağırıyordu. İlk gittiğimde dudaklarımdan öptü. ‘Birine söylersen işten atarım, işsiz kalırsınız’ dedi. Ben de korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Bir gün odasına çağırdığı zaman ağzımı kapatarak şortumu indirdi. Bana cinsel organını değdirecekti. Ama kaçtım. Göğüslerimi elledi ve öptü. Eşi olduğu zamanlarda yapmıyordu. Orada çalışan, benimle yaşıt 3’üncü sınıfa giden D. isimli kıza da yapmıştı. Bana bunları D. anlattı. Ben çiftliğe gittiğim zamanlarda anne ve babama iş bularak evden uzaklaşmalarını sağlıyordu. ‘Ders çalıştıracağım’ diyerek beni yanında tutuyordu. Ben istemiyordum. ‘Yapamadığın soruları getir. Bunlar bahanen olsun’ diyordu. Cinsel organını çıkartarak ‘Bana gel’ diyordu. Bana cinsel organını gösterince ben de kaçıyordum.”

N.V.’nin annesi S.T.’nin başvurusu üzerine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı, çiftlik sahibi hakkında, çocuğa basit cinsel nitelikli istismar suçundan soruşturma başlattı. Savcılık, ifade vermeye gelmeyen H.C.A. hakkında Gaziosmanpaşa 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak yakalama emri çıkartılmasını talep etti. Mahkeme de, H.C.A hakkında yakalama kararı çıkardı.



Ruh sağlığı ciddi derecede bozuk



Savcılığın talebi üzerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın muayenesi sonucu, N. V. hakkında şu rapor verildi:

“Ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede travma sonrası stres bozukluğu geliştiği ve olay sonrası ruh sağlığının bozulduğu, ruhsal travma bulgularının küçüğün aktardığı cinsel istismar öyküsü ile uyumlu ve oluşacak nitelikte bulunduğu, sağlığı ve algılama yeteneğinin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek düzeyde bozulduğu, psikiyatrik takip ve tedavisinin devam etmesinin gerektiği kanaatimizi bildiririz...”