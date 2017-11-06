9 yaşındaki Nilay, yaralı yavru köpeği kurtardı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde, 9 yaşındaki Nilay Bingöl\'ün duyarlılığı sayesinde ayağı kırık yavru köpek tedaviye alındı.

Karlıova\'da dün sabah saatlerinde sokakta oynayan Nilay Bingöl, yol kenarında sürekli havlayan yavru köpeği gördü. Nilay, önce aç olduğunu düşündüğü köpeğe, marketten aldığı sütü içirmeye çalıştı. Havlamaya devam eden köpeğin sol arka ayağının yaralı olduğunu fark eden Nilay, bu kez Belediye Başkan Yardımcısı olan babası Sadri Bingöl\'e haber verip, yardım istedi. Başkan Yardımcısı Bingöl de kızının yardım talebi üzerine belediye ekiplerini yaralı köpeğin bulunduğu sokağa yönlendirdi. Belediye veteriner hekiminin yaptığı incelemede, sol arka ayağının kırık olduğu belirlenen köpek İlçe Tarım Müdürlüğüne götürülerek tedavisine başlandı.

Kızı Nilay\'ın davranışıyla onur duyduğunu belirten Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, \"Kızım çevresine duyarlı, hayvansever biri olduğu için çok mutlu oldum\" diye konuştu.



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