T24 LogoT24 Logo
Gündem

9 yaşındaki Nilay, yaralı yavru köpeği kurtardı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, 9 yaşındaki Nilay Bingöl'ün duyarlılığı sayesinde ayağı kırık yavru köpek tedaviye alındı

06 Kasım 2017 15:00

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde, 9 yaşındaki Nilay Bingöl\'ün duyarlılığı sayesinde ayağı kırık yavru köpek tedaviye alındı.
Karlıova\'da dün sabah saatlerinde sokakta oynayan Nilay Bingöl, yol kenarında sürekli havlayan yavru köpeği gördü. Nilay, önce aç olduğunu düşündüğü köpeğe, marketten aldığı sütü içirmeye çalıştı. Havlamaya devam eden köpeğin sol arka ayağının yaralı olduğunu fark eden Nilay, bu kez Belediye Başkan Yardımcısı olan babası Sadri Bingöl\'e haber verip, yardım istedi. Başkan Yardımcısı Bingöl de kızının yardım talebi üzerine belediye ekiplerini yaralı köpeğin bulunduğu sokağa yönlendirdi. Belediye veteriner hekiminin yaptığı incelemede, sol arka ayağının kırık olduğu belirlenen köpek İlçe Tarım Müdürlüğüne götürülerek tedavisine başlandı.
Kızı Nilay\'ın davranışıyla onur duyduğunu belirten Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, \"Kızım çevresine duyarlı, hayvansever biri olduğu için çok mutlu oldum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serkan BİNGÖLKARLIOVA Bingöl DHA BİNGÖL KarlıovaBingölKarlıovaNilay BingölNilayHavlamayaBelediye Başkan YardımcısıSadri BingölBaşkan Yardımcısı BingölBelediye veterinerTarım MüdürlüğüneKızı NilayBaşkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24