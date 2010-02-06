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Yaşam

9 yaşındaki Microsoft Mühendisi

9 yaşındaki Marko Calasan, bilişim alanındaki dehasıyla sadece yaşıtlarına değil, kendisinden büyüklere de parmak ısırtıyor.

06 Şubat 2010 02:00

T24 - Makedonyalı 9 yaşındaki Marko Calasan, bilişim alanındaki dehasıyla sadece yaşıtlarına değil, kendisinden büyüklere de parmak ısırtıyor.


Öyle ki Calasan dünyanın en önemli bilişim şirketlerinden Microsoft’tan Sistem Mühendisi Sertifikası alan en genç insan oldu. İngilizceyi de ana dili gibi konuşan 9 yaşındaki çocuk, 2 yaşında okuma ve yazmayı öğrenmiş. Bilgisayar ile bir yıl sonra tanışan Calasan, şimdi 8-11 yaşlarına okulda bilgisayar dersi veriyor, ayrıca bir vakıfta sistem uzmanı olarak çalışıyor. Sistem mühendisi sertifikalarını almak için ileri düzeyde bilgisayar bilmek gerekiyor ve bunun için her yıl binlerce insan sınava giriyor.

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