9 yaşındaki kızını döven baba tutuklandı

Denizli'de 9 yaşındaki kızını tekme- tokat döven, boşandığı eşinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan baba Ç.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Merkezefendi İlçesi'nde hafta sonunda meydana gelen olayda, boşandığı eşi A.G. ile tekrar bir araya gelmek isteyen Ç.D., annesinin yanında kalan kızı N.D.'yi otomobiliyle alarak gezintiye çıkardı. Kızını gezdiren Ç.D., ayrı yaşamak istemediğini, ailenin tekrar bir araya gelmesi için N.D.'den annesiyle konuşup ikna etmesini istedi.

Ancak N.D., babasının talebini kabul etmedi. Baba ile kız, otomobil içinde tartıştı. Ç.D., isteğini kabul etmeyen kızını otomobilden indirerek iki tokat attı, bir tekme vurdu. N.D., olayı eve gelince annesine anlattı. Anne A.G., polise giderek olayı anlattı, eski eşinden şikayetçi oldu. N.D.'nin de şikayetçi olması üzerine baba Ç.D., polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ç.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ç.D.'nin avukatı ise 2 yıldan az cezaları gerektiren dosyalarda tutuklamanın yapılmaması gerektiğini ileri sürerek müvekkilinin tutukluluk kararına itiraz etti.

(DHA- Osman Nuri Boyacı)