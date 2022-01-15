9 yaşındaki kızını Adnan Oktar'la evlenmesini isteyip, tacize uğramasına göz yumduğu iddia edilen anne, hâkim karşısında

İstanbul'da 2013 yılında 9 yaşındaki öz kızı S.M.'yi tanıştırdığı Adnan Oktar'la evlenmesini isteyip, tacizde bulunmasına göz yumduğu iddiasıyla tutuklanan anne Dilek Ç. ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderdi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Dilek Ç. getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma savcısı olayın yaşandığı bölgenin İstanbul Anadolu Adliyesi yargı çerçevesinde kaldığını, dosyanın yetkisizlik ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini, sanık Dilek Ç.'nin tutukluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

"Adnan Oktar'ı 10'ar dakikalık 2 görüşme haricinde görmedim"

Duruşmada savunma yapan Dilek Ç. 2018 yılında Adnan Oktar'a operasyon yapıldığında Bodrum'da yazlığında olduğunu söyleyerek, "Adnan Oktar'ı bir televizyon kanalında kızımın baskısıyla gittiğim 10'ar dakikalık 2 görüşme haricinde görmedim. 2018 yılı Haziran ayında kızımın Kazakistan'a gittiğini polis kayıtlarından öğrendim. Sonrasında Kartal Adliyesi'ne giderek kızımın bulunmasını talep ettim. Kızımın Fırat D.'nin yanında Kazakistan'da olduğunu öğrendim. Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığım herhangi bir durum söz konusu değildir. Yakalandığımda kızımın avukatı benim yanıma geldi. Etkin pişmanlıktan faydalanmam hususunu bana söyledi. Kaçma ihtimalim yoktur. Kendime ait ikametgahımda oturmaktayım. Firari durumum söz konusu değildir. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Sanık avukatları müvekkillerinin delil karartma durumunun olmadığını, dosyada tutukluluğun devamına ilişkin yeterli delilin olmadığını söyleyerek tahliyesini talep ettiler.

Mahkemeden dosyaya görevsizlik kararı

Mahkeme heyeti olayın yaşandığı bölgenin İstanbul Anadolu Adliyesi görev sınırları içerisinde kalması nedeniyle görevsizlik kararı vererek dosyanın Anadolu Adliyesi Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Heyet sanık Dilek Ç.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 20 sayfalık iddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu ve tarihsel gelişimi anlatıldı. Olay sırasında 9 yaşında olan müşteki S.M.'nin Emniyet Müdürlüğü'ne sunmuş olduğu ses kayıt incelemesine göre; annesi Dilek Ç.'nin kendisini Adnan Oktar'la evlenmesi için yönlendirdiği, evlenirse boğazda evinin olacağını ve lüks araçların olacağını belirterek Adnan Oktar'ın bu durumda 'Bir taş ile iki kuş vuracağını' söylediği belirtildi. İddianamede şüpheli Dilek Ç.'nin "Kan hısımlığı ilişkisi içinde bulunan çocuğun cinsel istismarı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 14 yıldan 26 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.