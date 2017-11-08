9 yaşındaki Iraklı kızın "balerin olma" hayali gerçek oldu

Irak'ta çatışmalardan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye mülteci olarak gelen 9 yaşındaki Noor Suad Aldarrayl, balerin olma hayaline Samsun'da kavuştu.

Posta'ta yer alan habere göre, Irak'ta babası ticaretle uğraşan, annesi ise makine mühendisi olan Aldarrayl, ailesiyle her şeylerini geride bırakarak, Türkiye'de yeni bir hayata başladı. Samsun'a yerleşen ailenin kızlarının bale ve müziğe olan merakını gören çevresindekiler, küçük kıza Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin seçmelerine girmesini önerdi. Sınava katılan Aldarrayl, heyecanlanınca elendi ancak jürinin dikkatini çekti.

Jüri, Irak'tan Türkiye'ye sığınan Aldarrayl ailesinin iki çocuğundan Noor Suad'ın yetenekli olduğunu ve biraz daha kendisini geliştirmesi gerektiğine karar vererek, küçük kızı Samsun'da Mili Eğitim Müdürlüğüne bağlı Pera Sanat Akademisine yönlendirdi.

Sanat akademisinin sınavını geçerek burs kazanan Aldarrayl, çok istediği bale eğitimine başladı.

'Çok sevdiğim baleye kavuştum'

Ülkesinde çatışmalar nedeniyle alamadığı bale eğitimine Samsun'da başlamanın mutluluğunu yaşayan Noor Suad Aldarrayl, gelecekte iyi bir balerin olmak istediğini söyledi.

Haftanın üç günü bale eğitimi aldığını ve hayallerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Aldarrayl, ''Irak'ta her yerde bombalar patlıyordu. Evimiz yıkıldı. Biz de ailemle buraya geldik. Samsun'da çok mutlu ve huzurluyuz. Ben burada çok sevdiğim baleye kavuştum" dedi.

Baba ve annesinin Türkçe konuşamadığını kendisinin ise okulda öğrendiğini belirten Aldarrayl, şunları dile getirdi:

"Ben Türkçeyi okulda öğrendim. Türkiye'ye birkaç yıl önce gelmemize rağmen Bağdat'ta yaşadıklarımızı unutmaya çalışıyorum. Burada okula gidiyorum ve çok sevdiğim bir şeyle uğraşıyorum. Bale yapıyorum. Okulda ve evde sürekli televizyondan izleyerek bale yapmaya çalışıyordum. Çevremdekilerin yönlendirmesiyle burslu olarak bale eğitimi almaya başladım. Burayı çok seviyorum.''

Okuldan eve geldiğinde sürekli müzik dinlediğini ve dans ettiğini anlatan Aldarrayl, annesinin ve erkek kardeşinin de kendisini desteklediğini söyledi.

Anne Dalya Suad Aldarrayl da Irak'ta ekonomik durumlarının çok iyi olduğunu ancak yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle çocukları için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Çocuklarının Samsun'da eğitimlerini sürdürdüğünü ve çok mutlu olduklarını anlatan anne Adarrayl, "Kızım burada çok mutlu. Baleye gidiyor, dans yapıyor, şiir okumayı çok seviyor. Irak'ta yaşadıkları olayları unutuyor. Burada bale ile müzik ile mutlu oluyor." diye konuştu.

Pera Sanat Akademi Merkezi Müdürü Eftal Yılmaz ise Noor Suad Aldarrayl'ın bale konusunda yetenekli olduğunu ve kendisine özel eğitim verdiklerini kaydetti.